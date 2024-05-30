Kamu davası açıldı

Demirhan’da bir işletmeci tarafından yazılan çekin tarihini değiştiren, üzerinde yazılı olan meblağı 15 bin TL’den 95 bin TL’ye çıkarak sahteleyen Ömer Beykan dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıyla ilgili olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 28 Mayıs 2024 tarihinde H.B.’nin şikayetinde E.G. adına 15 bin TL meblağlı ve 28 Aralık 2024 tarihli çek yazdığını ancak çekin bankasına 28 Mayıs 2024 tarihli ve 95 bin TL meblağlı olarak gönderildiğini belirtip, değişikliklerin kim tarafından yapıldığının araştırılmasını istediğini söyledi. Polis, yapılan araştırma neticesinde çek yaprağını sahteleyip tedavüle süren kişinin zanlı Ömer Beykan olduğunun tespit edilgini açıkladı.

Polis, Lefkoşa Adli şubeye celp edilen zanlının itiraf nitelikli bir gönüllü verdiğini, 2024 yılı mart ayı içerisinde çek yaprağının üzerindeki tarih ve meblağ üzerinde oynama yaparak 28 Mayıs 2024 tarihi ve 95 bin TL olarak değiştirdiğini beyan ettiğini kaydetti.

Polis, PGM Kriminlastik şubeye gönderilmek üzere zanlının el yazı örneğinin alındığını söyledi.

Polis, çekin 29 Mayıs 2024 tarihinde bankadan teslim alındığını, aynı tarihte çek yaprağının sahibi olan H.B ile. iletişime geçildiğini belirtti. Polis, H.B.’nin zanlının mağduriyetini giderdiğini, şikayetçi olmayacağını beyan ettiğini ve bu yönde de ek ifadesinin alındığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 70 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin birer milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.