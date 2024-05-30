Yüreklere su serpildi

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi köy yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında biri 4 yaşında çocuk 2 kişi yaralanırken, sağ ayağıyla sol el bileğinde kırık ve iç kanama teşhisiyle ameliyat edilen 21 yaşındaki Seren Karaşahin’in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. kazada yaralanan 4 yaşındaki çocuğun ise sağ ayak topuğunda kırık oluştuğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Yeniboğaziçi köy yolu üzerinde önceki gün Emine Yılkan (K-61) yönetimindeki NS 582 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Aytotoro Meze Evi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Seren Karaşahin (K-21) yönetimindeki RC 072 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan RC 072 plakalı araç sürücüsü Seren Karaşahin ve NS 582 plakalı araçtaki yolcu Efsun Doğruöz (Ç-4), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Seren Karaşahin sağ ayağı ile sol el bileğinde kırık ve iç kanama teşhisi ile ameliyat edildi, cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Efsun Doğruöz ise sağ ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. NS 582 plakalı araç sürücüsü Emine Yılkan tutuklandı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 4 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından normal servise alınan Karaşahin’in sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024, 10:03