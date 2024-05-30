Şok baskın

Esentepe’de parti yapılan bir villaya düzenlenen baskında tutuklanan 23 kişiden 4’ü uyuşturucu tasarrufu suçlamasıyla dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Tümü Nijerya uyruklu olan 23 zanlıdan 19’unun suçunun ülkede kaçak yaşamak olduğu, soruşturmanın narkotik şubeden adli şubeye devredildiği belirtildi.

Uyuşturucu tasarrufu suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Peter Adigwe, Concilia Adaobi Ugvunne, Concilia Adaobi Ugvunne ile Marry Chinyere Onyebuchi hakkındaki olgular aktarıldı.

Polis, alınan ihbar üzerine 18 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleriyle Girne Adli Şube ekipleri tarafından Esentepe’de eğlence düzenlenen bir eve operasyon düzenlendiğini anımsattı. Polis, operasyonda evde bulunanlardan 4 kişinin uyuşturucu suçundan, 19 kişinin ise KKTC’de ikamet izinsiz bulunmaktan dolayı tutuklandığını söyledi.

Polis, uyuşturucu suçundan tutuklanan Najeep Timilehin Adıgun’un tasarrufunda 7 gram ağırlığında hintkeneviriyle içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olan ucu yanık puro ve akabinde Çatalköy’de bulunan ikametgahında yapılan aramada ise bir gram daha hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, Peter Adigwe’nin tasarrufunda ise içerisinde hintkeneviri olan bir adet sigara ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, Concilia Adaobi Ugvunne’nin tasarrufunda 2 adet MDMA türü hap, Marry Chinyere Onyebuchi’nin tasarrufunda da içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olan bir adet sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, eğlenceye katılmak için evde bulunan, Nijeryalı 19 kişinin ise ülkede kaçak kaldıkları için tutuklandıklarını belirtti.

Polis, kaçaklarla ilgili soruşturmanın adli şubeye devredildiğini açıkladı.

İki zanlı teminatla serbest kaldı

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında 11 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, Peter Adigwe ile Concilia Adaobi Ugvunne’nin ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, Concilia Adaobi Ugvunne ile Marry Chinyere Onyebuchi’nin öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, ülkede ikamet izni olmayan Adigwe ile Ugvunne’nin 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, Ugvunne ile Onyebuchi’nin ise yurt dışına çıkış yasağı ve kişi başı 40 bin TL nakit teminat şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.