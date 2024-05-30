‘Sağlık açısından riskli değil’

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Selçuk Yürükoğulları, Avrupa'dan yapılacak et ithalatının hayvan hastalıklarından ari bir ülkeden gerçekleştirileceğini belirterek, etin sertifikalı ve “AB Gıda Güvenliği Mevzuatına” uygun olacağını vurguladı.

Bazı medya organlarında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, etin uygun sağlık sertifikalarıyla ülkeye geleceğini ifade eden Yürükoğulları, gelecek etin insan sağlığı açısından da herhangi bir risk taşımadığını kaydetti.

Yürükoğulları yaptığı yazılı açıklamada, ülke gündemini meşgul eden et ithalatıyla ilgili bilgiler verdi.

Etin, AB hijyen kriterlerine, tüm izlenebilirlik ve gıda güvenliği gerekliliklerine uygun olduğunu gösteren belgelerle birlikte ülkeye getirileceğine dikkat çeken Yürükoğulları, “KKTC yetkili makamlarımız tarafından piyasaya sunulmadan önce gerekli tüm kontrolleri tamamlanarak halkın tüketimine sunulacak.” dedi.

