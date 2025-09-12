‘Sözümüz söz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Vizyon 2025-2030: Geleceğe İmza” başlıklı etkinlikte seçim vizyonunu paylaştı. Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, herkesin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesi için gece-gündüz çalışacaklarını belirterek, “Söz veriyorum: Yarınlarımız bugünkünden çok daha güzel olacak” dedi.

Lefkoşa Avlu’da düzenlenen etkinliğe, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP’li milletvekilleri, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, bazı eski başbakanlar, belediye başkanları, bağımsız milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Bugün varız ve her zaman var olacağız

Erhürman, farklı siyasi görüşlerden ve meslek gruplarından katılanlara teşekkür ederek, “Biz memleketimizi çok seviyoruz. Ama bu halde burada bir gelecek düşlememiz ve burada yaşamamız mümkün değil” dedi. Konuşmasında, sözlerini birleştirmek ve geleceğe söz vermek için bir araya geldiklerini belirten Erhürman, “Birinci sözümüz varlığa dair: Biz bu topraklarda hep vardık, bugün varız ve her zaman var olacağız” ifadelerini kullandı.

Birlikte çözüm, birlikte gelecek

Halkın kendine güvenmesi için çok sebep olduğunu vurgulayan Erhürman, “En zor koşullarda verilmiş bir varoluş mücadelesi ve bütün sınırlara karşın kendilerini çok iyi yetiştirmiş gençlerimiz var” dedi. Herkesin eşit haklara sahip olduğu ve her türlü ayrımcılığın reddedildiği bir gelecek için söz verdiklerini ifade eden Erhürman, demokrasinin halkın iradesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığının halkın evi olacağını vurgulayan Erhürman, hiç kimsenin dışarıda kalmayacağını kaydetti. Halkla birlikte yürüyeceklerini, birlikte kazanacaklarını ve ülkeyi birlikte yöneteceklerini ifade eden Erhürman, sözlerini “Her gün yeni sorunlar üreten, hayatlarımızdan, çocuklarımızdan çalan zamanları geride bırakarak, sorunları çöze çöze ilerlemek için hep birlikte diyoruz ki: ‘Sözümüz söz. Birlikte çözüm, birlikte gelecek’” diyerek tamamladı.

