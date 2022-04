Üzümün kilosu 80 lira

Aslıhan ÜNVER

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda domates kilosu 20, salatalık 15, kabak 25 liradan satışa sunuldu. Biber fiyatları cep yakarken, acısı 65, dolmalık olanı ise 50 liradan tezgâha kondu. Pazarın zam şampiyonu ise kilosu 80 lirayla beyaz üzüm oldu. Normal üzüm ise kilosu 65 liradan alıcı bekledi. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, hayat pahalılığından dolayı birçok ürünü alamadıklarını, dengeli beslenemediklerini ifade etti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, pazarda sadece temel ürünleri alabildiklerini belirterek, “

Ne dediler…?

Ayşe Kaya:

“Bir öğrenci olarak pazardaki fiyatlar bütçemi aşıyor. Fiyatların pahalı olması nedeniyle yeterli ve dengeli beslenemiyorum. Pazarda alışveriş yaparken bazı ürünlerden feragat etmek durumunda kalıyorum. Kilo ile değil tane ile alışveriş yapıyorum. Fiyatları çok yüksek olduğu için meyve alamıyorum. Sadece temel besin gıdaları patates, soğan gibi ürünler alabiliyorum o da ucuz olursa…”

Nurten Atsan

“ Pazardaki fiyatlar çok pahalı, istediğim ürünleri rahatlıkla alamıyorum. Sayılı ürünler alabiliyorum. Alım gücü çok düştü, bir ailede 4-5 kişi çalışan olursa dengeleniyor fakat bir hanede tek kişi çalışıyorsa bu devirde geçinmek çok zor. Ev kiraları, elektrik, gıdalar her şey çok pahalı, her şeye zam geliyor. Bu durumda herkes idareli yaşıyor.”

Nazlı Ergişi:

“Her pazara geldiğimde fiyatlar daha da yükseliyor. En çok tükettiğim ürünleri alamaz oldum. Domates, salatalık, yeşillik bir ev mutfağının en lüzumlu yiyecekleridir, hiçbir ürün alamaz olduk. Nereye kadar böyle devam edecek? Hükümet de elinden geleni yapmaya çalışıyor, halkımıza yardım etmeye çalışıyor. Burası cennet bir ada, memleketimiz güzel. İnşallah güzel günler göreceğiz.”

Ayten Kozandağ:

“ İstediğim ürünleri rahatlıkla, gönlümce alamıyorum bu nedenle ekonomik sınırlama yapmak zorunda kalıyorum. Eskiden daha fazla ürün alabilirken şimdi bir kısıtlama yaptım. Alım gücü düştüğü için maddi olarak çok zorlanıyoruz.”

Turan Kaplan:

“ Pazardaki ürünlerin fiyatları çok pahalı, özellikle dar gelirliler için alışveriş yapmak çok zor. Gelirimiz belli idare etmeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki bütün dünyada bir ekonomik kriz mevcuttur. Market fiyatları da aldı başını gidiyor, artık markete gitmiyoruz. Umuyorum ki havaların ısınmasıyla birlikte fiyatlarda güzel düşüşler olur.”

İshak Yöncü:

“Pazarda geçen haftaya nazaran neredeyse yüzde 10 oranında bir artış fark ediliyor. Pazarda ürünleri beğeniyorum ama maalesef ki tezgâhlara uzaktan bakmakla yetiniyorum. Daha önceki dönemlerde belediyelerin fiyat listeleri vardı, nereye giderseniz gidin her yerde aynıydı. Şimdi ise pazar, marketten daha pahalı ve pazar tezgahları arasında bile fahiş fiyat farkları görülüyorum. Denetimler artırılmalıdır.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Çilek: 30

Domates: 20

Lahana: 15

Salatalık: 15

Patates: 18

Soğan: 8

Portakal: 5

Kıvırcık: 5

Ispanak: 5

Elma 13

Armut: 16

Muz: 20

Üzüm: 65

Beyaz Üzüm: 80

Acı Biber: 65

Biber: 50

Kabak: 25