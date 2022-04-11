Utanıyoruz

Abdullah SUİÇMEZ

Girne Antik Limanı bakım ve ilgi bekliyor. Girne’de turistlerin en çok uğradığı yerlerin başında gelen tarihi liman adeta dökülüyor. Limanının elden geçirilmesi, paslanmış ve hastalık saçan iskele demirlerinin yenilenmesi gerekiyor. Limandaki çevre kirliliği de dikkat çekerken, bölgedeki tarihi binalar da yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Venedik evlerinin dış cepheleri zamana yenik düşerken, tamamen yıkılmadan onarılması gerekiyor.

Limanı gezmeye gelen turistler, tarihi yerin bakımsızlığı karşısında şaşırıp kalırken, tahtaları çürümüş iskele, çevreye atılan çöpler, yapımı yarım bırakılan fener, ağzı açık, kırık dökük çöp kutuları turizm başkentine yakışmıyor.

Esnaf rahatsız

Limanın bakımsızlığı bölge esnafını da rahatsız ediyor. Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu bölge esnafı ortaya çıkan manzaradan dolayı utandıklarını dile getirdi. Esnaf, ekonomik krizden dolayı işlerin azaldığını, ülkeye daha fazla turist getirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini ancak Girne’de turistlerin en çok uğradığı yer olan limanın yıllardır bir düzene sokulmadığını dile getirdi.