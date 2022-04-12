Rock rüzgarı esti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel “Rock’n EMU” etkinliğinin 10’uncusu önceki gün yapıldı.

Verilen bilgiye göre; DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleşen Rock’n EMU etkinliğinde, DAÜ Müzik Kulübü’ne bağlı Oto Pilot ve Midnight Ceremony, KKTC’den Force Awakens, yabancı rock gruplarından Decapitated ve Türkiye’den Manga sahne aldı.

