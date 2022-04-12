Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel “Rock’n EMU” etkinliğinin 10’uncusu önceki gün yapıldı.
Verilen bilgiye göre; DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleşen Rock’n EMU etkinliğinde, DAÜ Müzik Kulübü’ne bağlı Oto Pilot ve Midnight Ceremony, KKTC’den Force Awakens, yabancı rock gruplarından Decapitated ve Türkiye’den Manga sahne aldı.
Rock rüzgarı esti
KKTC, Türkiye ve dünyanın ünlü grupları DAÜ’deki etkinlikte sahne aldı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından düzenlenen geleneksel “Rock’n EMU” etkinliğinin 10’uncusu önceki gün yapıldı.
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