‘Birileri çabalıyor’

İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik’in, Türkiye gazetesinde çıkan, İsrail ile Türkiye arasındaki boru hattı projesine KKTC’nin de dahil edilmesiyle ilgili haberleri yalanladığı bildirildi.

Politis gazetesine röportaj veren Anolik, İsrail Hükümeti’nin gündeminde hiçbir zaman böyle bir düşüncenin olmadığını kaydederek, “birilerinin böyle bir yapıyı oluşturmakta oldukça gayretli olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Habere göre Anolik, enerji piyasasının sürekli değiştiğini ifade ederken, Ukrayna’da savaş çıkacağını ve bu savaşın Rusya doğalgazıyla petrolünün Avrupa’ya ihraç edilmesiyle ilgili sonuçlar doğurmasını kimsenin beklemediğini belirtti.

Uzun vadeli düşünüldüğünde, herkesin yeşil enerjiye ve güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrojen gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini kaydeden Anolik, fosil yakıt olan doğal gazın da önümüzdeki yıllarda bölgede olacağını ve kirletici özelliği en az olan bu yakıtın da uzun süre kullanılacağını söyledi.

Anolik, İsrail’in Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile olan ilişkisinin diğer ülkelerle ilişkileri gibi olduğuna inananların büyük bir hata yaptığına işaret ederek, bu iş birliğinin oldukça sık tartışmalar, alışverişler ve görüşmeler içeren benzersiz bir ilişki olduğunu söyledi.

Habere göre Anolik, “Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde ne olursa olsun, hatta bu ilişkiler iyileşse bile, bunun İsrail’in Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkileri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı mesajını verdi”.