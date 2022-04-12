Dinleyenler mest oldu

Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden oluşan Rubato geçtiğimiz Cumartesi gecesi, Merit Park Hotel bünyesinde faaliyet gösteren Letafet’te sahne aldı.

Gece hayatının beğenilen mekanlarından Letafet’te gelen konuklar, kelimenin tam anlamı ile müzik ziyafetine şahitlik etti. Rubato, birbirinden özel şarkıları ile dinleyicileri mest etti. Konserdeki yoğun ilgi gözlerden kaçmadı. Repertuarındaki birçok şarkıyı, konuklarla hep bir ağızdan seslendiren Rubato, duygu dolu anlar yaşattı.