Orta direk yok oluyor

KTAMS, Kamu İş, Kamu-Sen ve Vergi Sen, Sendikal Platform’un da desteğiyle dün Gazimağusa ve İskele’deki Gelir ve Vergi Dairesi ile Araç Kayıt şubelerinde tam gün “Yok oluşa ve yoksulluğa hayır” grevine gitti.

Greve giden 4 sendikanın başkanı ile Sendikal Paltform ve bazı örgütlerin yetkilileri, Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi’ne giderek grevlere destek belirtti.

Öte yandan maaşlar ve ek mesailerin ödenmemesi gerekçesiyle grevde olan Mağusa Türk Genel –İş Sendikası’nda örgütlü Gazimağusa Belediyesi çalışanları da, Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi önüne pankartlar ve davullar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirerek 4 sendikanın grevine destek belirtti.

Gazimağusa Belediyesi çalışanları “Ya hep beraber ya hiç birimiz” şeklinde slogan attı.

Bengihan: Yok oluş ve yoksullaşmaya hayır

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi önünde diğer sendika başkanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, “yok oluşa ve yoksullaşmaya hayır” grev ve eylemlerinden birini daha gerçekleştirdiklerini belirterek, greve Sendikal Platform ile Platform dışındaki bazı örgütlerin de destek verdiğini ifade etti.

Bengihan, hükümetin “insafsızca zamları” karşısında halkın her geçen gün yok oluşa ve yoksullaşmaya doğru gitmekte olduğunu, sendikaların bu bağlamda Başbakan ile görüşerek taleplerle birlikte kaynak ve tasarruf önerilerinde bulunduklarını, hükümetin vereceği cevabı büyük bir merak ve ilgiyle beklediklerini kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’na ilettikleri taleplerden söz eden Bengihan, bu taleplerden birinin; ülkede yaşanan enflasyonist baskıda ayakta kalabilmenin birkaç unsurundan biri olarak gördükleri hayat pahalılığı ödeneğinin tüm çalışanlara verilmesi olduğunu söyledi.

Bengihan, “Bununla birlikte kesin çözüm; double (çifte) muhasebe sistemine geçilmesiyle bu yapıdan (enflasyonist yapı) kurtulmamızdır” dedi.

İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre yıllık enflasyonun yüzde 83, 3 aylık enflasyonun ise yüzde 27.73 olduğuna işaret eden Bengihan, “Bu enflasyonist yapıda double muhasebe sistemine geçmezsek bu enflasyon altında ezileceğiz.” dedi.

Bilimsel veriler ışığında ülkedeki ekonomik koşuları ve yapıyı ortaya koyarak açıklama yaptıklarını söyleyen Bengihan, şu an asgari ücretle açlık sınırı arasında 1059 TL fark olduğunu söyledi.

Atan: Ülke enkaz halinde

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, ülkenin enkaz halinde olduğunu, herkesin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ancak, hükümet edenlerin hâlâ uykuya devam ettiğini söyledi.

Ülkeyi yönetenlerin duyarsız olduğunu ileri süren Atan, bunun da bedelini ödeyeceklerini belirtti.

“Bu ülkeyi ya yönetecekler ya da biz yöneteceğiz mantığıyla hareket edeceğiz” diyen Atan, sermayenin yüceldiğini, halkın ezildiğini, orta direk diye bir kesimin kalmadığını ifade etti.

Ülkeyi yönetenlerin halkı için, sömürülen emekçi için var olması gerektiğini belirten Atan, “Sermaye ile birlikte olacaklarsa o koltukta oturmayacaklar. O koltuk kendilerine bol geliyor” dedi.

“İstifa da bir erdem”

Ülkeyi yönetenler doğru yaptıklarında yanlarında; yanlış yaptıklarında karşılarında olacaklarını söyleyen Atan, Başbakan’a seslenerek, istifanın da bir erdem olduğunu kaydetti.

Atan eylemde, elinde bir hortumla boş bir tüp gazın üzerine oturun vatandaşı da göstererek, “Bu vatandaşımız bu gazı nasıl dolduracak? Üfleyerek... Bunu herkes görsün, hükümet edenler de görsün” dedi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen de söz alarak geçen haftadan beri eylemde olduklarını, acı bir gerçek olarak Gazimağusa Belediyesi’nde günü kurtarmak için sadece borçlanma seçeneği kaldığını, yasa dışı olarak uzun vadeli borçlanmaya gidildiğini belirtti.