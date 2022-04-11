Gururlandırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nde kayak kazasında geçtiğimiz aylarda 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Birkan Uzun unutulmadı.

Birkan Uzun'un ismi ve fotoğrafı Muzaffer Eygün tarafından Nepal'de 5 bin 364 metrelik yükseklikte bulunan Everest Base Kampı’na taşındı.

Birkan Uzun'un babası Cengiz Topel Uzun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muzaffer Eygün’ün oğlu için yaptığı davranışın kendisini gururlandırdığını belirtti.

Cengiz Topel Uzun "Sabah hem duygulandıran hem gururlandıran bir mesajla uyandım. Muzaffer Eygün Birkan'i mızı Everest Base Kampına taşımış. Bu ülkenin gençleri bambaşka keşke onları anlayabilsek” ifadelerini kullandı.

Birkan Uzun kimdir

ABD’nin Washington eyaletinde yaşayan Birkan Uzun, 16 Aralık 2021 tarihinde Antarktika'nın en yüksek dağı olan Vinson Dağı'na tırmandı. Uzun, buraya tırmanan ilk Kıbrıslı oldu. Uzun, zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını açtı. Uzun'un planı, 2022'de Everest Dağı ve 2023'te Carstensz Piramidi'ne tırmanmak yönündeydi.

Uzun, 31 Aralık 2021'de Bachelor Dağı'nda kayak yaparken ağaç kuyusuna düştü. Öğleden sonra devriyeler tarafından bilinci kapalı bulunup hastaneye kaldırılan Uzun, 28 yaşında hayatını kaybetti.