Önlem alınmalı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, ekonomik krizdeki en önemli virüsün enflasyon olduğuna işaret ederek, enflasyonun tek haneli rakamlara getirilmesi halinde bugün şikayet edilen pahalılık ve yüksek kredi faizlerinin üstesinden gelinebileceğini aktardı.

Deniz, elektrik ile petrol fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, gümrük vergilerinin ve KDV oranlarının yüksek olmasının enflasyonu tetiklediğine belirtti.

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Deniz, “Bunlar piyasadaki ürünlere maliyet olarak ekleniyor ve fiyatları yukarıya doğru çekiyor. Halk bu fiyatları ödüyor. Daha sonra da kamu maliyemiz hayat pahalılığı diye ödeme yükümlülüğüne daha giriyor. Ekonomik krizde her şeyi etkileyen virüs enflasyondur. Dolayısıyla bütün çalışmamızı enflasyonu nasıl aşağı çekeriz üzerinde yoğunlaştırabilirsek, diğer şikayet ettiğimiz tüm ekonomik sorunlarımızın da kısmen veya tamamen üstesinden gelmiş olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatlarına yapılacak artışların piyasaya yansımasının nasıl minimize edilebileceği, sanayide kullanılan mazot ve gaz yağının nasıl ucuz tutulabileceği üzerinde çalışılması gerektiğini vurgulayan Deniz, yüksek enflasyon nedeniyle kan kaybeden işletmelere düşük faizli krediler sağlanması gerektiğini söyledi.

Deniz, gümrüklerde döviz kurunun sabitlenmesi, artan taşıma maliyetlerinin gümrüğe dahil olmaması gibi adımların da enflasyonu aşağı çekebileceğine dikkat çekti.

Maliyenin ise gelirlerini artırmak için farklı adımlar atabileceğini belirten Deniz, kayıt dışı ekonomiye işaret etti.

Ülkede yüzde 70 kayıt dışılık var

Deniz, “Bu ülkede yüzde 70 kayıt dışılık vardır. Devletimizin şu anda elde ettiği vergilerin en az 3 mislini daha alabilecek bir potansiyel var bu ülkede ve bu potansiyel üzerine gidilmiyor. Hazır olana bakıyoruz, el altında olana yükleniyoruz” diye konuştu.