Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında, 12.40’ta toplanma denemesi yaptı.

Genel Kurul ilk denemesinde, nisap sağlanamadığı için toplanamadı. Özdenefe milletvekillerinin bu saate kadar toparlanamamış olmasının ciddi şekilde üzüntü verici olduğunu söyleyerek toplantıya 10 dakika ara verdi.

Meclis Genel Kurulu 13.15’te yaptığı ikinci denemesinde toplandı.

İlk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşları yapıldı. 112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmtleri Yasa Tasarısı’nın ivedilik tezkeresi oya sunuldu, tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı’nın ivedilik tezkeresi oya sunuldu, tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından 62’nci madde kapsamında konuşma yapıldı.

Erhürman: 5 tambura 4 okka

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 62’nci madde tahtında, “Asgari ücret, et ithali ve Ada 74” başlıklı konuşma yaptı.

Kürsüye çıkan Erhürman yeni konuşma başlığını “5 tambura 4 okka” olarak değişmesi gerektiğini söyledi, hükümete eleştiriler getirdi.

Meclis’te yaşanan nisap sorununun hükümetin tavrının bir uzantısı olduğunu kaydeden Erhürman, yasama günü olan bugün yasamayla ilgili bir gündem de olmadığını kaydetti.

Asgari ücrete gelen itiraza işaret eden Erhürman, dikkate alınmamış denilen şeyler dikkate alınsa daha yüksek bir asgari ücret belirlenmiş olacağını belirtti.

Asgari ücretin neden düşürüldüğü konusunda hükümet tarafından açıklama yapılmadığını dile getiren Erhürman, asgari ücret indiriminden hemen sonra elektriğe zam yapıldığına işaret etti.

Orta vadeli planda, önümüzdeki dönem için kişi başına düşen milli gelirin yükseldiğini ifade eden Erhürman, buna uygun adım atılması gerektiğini de söyledi.

İthal edilecek etin menşei konusunda neden açıklama yapılmadığını soran Erhürman, et ithali konusundaki sürecin halka güven vermediğini anlattı.

Lokantalar donmuş et kullansa dahi, menü fiyatlarının düşmeyeceğini dile getiren Erhürman, hem elektrik hem benzin fiyatlarının arttığını dile getirdi.

Süte ek maliyet koyarak eti ucuzlatma yoluna gidilmemesi gerektiğini kaydeden Erhürman, atılan adımların konuyu içinden çıkılmaz bir sarmala çevirdiğini, bunun ekonomiyi Güney’e kaydıracağını kaydetti.

Ada 74 gemisine de değinen Erhürman, rantabl olmayan bir geminin alınmasının bile ülkenin yönetilemediğini gösterdiğini kaydetti. Ayrıca geminin sadece Mersin- Gazimağusa arasında seyahat etmek için sertifikalandırıldığını dile getiren Erhürman, geminin sertifikasına uygun sefer yapamayacağını kaydetti.

Bu geminin şubata kadar 96 sefer yaptığını dile getiren Erhürman, o günden bu yana geminin oturduğunu ve bunun zarar anlamına geldiğini kaydetti.

Arıklı: Keşke bilgi alınsa da konuşulsa

Cevap vermek üzere kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Keşke bu kadar ağır suçlamalarda bulunmadan önce ilgili birimlerden teknik bilgi alınsa ve ona göre konuşulsa” dedi.

Arıklı böyle olsa sorulan bu sorulara cevap alınabileceğini kaydetti.

Yerinden yanıt veren Erhürman, 4 gün önce kamuya açık şekilde bu soruyu sorduklarını ve bu soruların gazetelerde yayınlandığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi'nin 1975’te kurulduğunu dile getiren Arıklı şirket hakkında bilgi verdi. Ada-74 öncesi dünya çapında araştırmaya gidildiğini kaydeden Arıklı, bu araştırmaların Türk Loyd’un profesyonel bir ekibince yürütüldüğünü belirtti.

Meclis oturumu, Arıklı’nın ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş tarafından yanıtlanmasıyla devam etti.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu’na UBP’nin aday gösterdiği Ümit İlhan ile CTP’nin aday gösterdiği Feridun Üstün’ün atanmasının onaylanmasının ardından genel kurulun dünkü oturumu tamamlandı.

Meclis bir sonraki toplantısını bugün saat 10.00’da yapacak.

FOTO: MECLİS

KKTC’de ikamet eden 204 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Töre: Allah herkese nasip etsin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 204 hacı adayı, hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gitmek üzere yola çıkan hacı adayları için Haspolat'taki Hala Sultan Camii’nde “Hacı Uğurlama Programı” yapıldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Din Hizmetleri Müşaviri ve KKTC Hac Kafilesi Başkanı Abdulkadir Boşal, Din İşleri Başkanlığı bölge temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, hacı adayları için düzenlenen programda konuşan Töre, adayların hac vazifesini yerine getirerek, hacı olacağını belirtti ve “Allah herkese nasip etsin” dedi.

Foto: HACI

“27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan Alınacak Dersler” konulu konferansın ardından Tatar’a fahri doktora ünvanı verildi

Sakarya’da samimi karşılama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de, Sakarya’da temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, temasları çerçevesinde Sakarya Üniversitesinde “27 Mayıs Darbesi ve Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan Alınacak Dersler” konulu konferans verdi, Kıbrıs gazileri ile bir araya gelerek, fotoğraf sergisi açılışı, ziyaretler, görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Sakarya Üniversitesi’nde fahri doktora unvanı da verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sakarya ziyaretinde yaptığı açıklamada, Sakarya’ya KKTC halkının selamlarını iletti. KKTC’nin kuruluşunda katkıları olan şehitleri anan Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere uzun ömürler diledi.

Bu yıl Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılı olduğunu ve coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Barış Harekatı’yla adaya barış geldiğini, Kıbrıs Türk halkının geçen yarım asırda çok büyük kazanımlar elde ettiğini söyledi.

“Devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bölgesinde, güçlü bir Türk devleti olarak gelişimini sürdürüyor” diyen Tatar, bunu Mücahit ile Mehmetçik’in birlikte başardığını kaydetti.

Bu başarılı mücadele sayesinde Kıbrıs’ın Yunan adası olmaktan kurtarıldığını ve bağımsız Türk devletinin kurulduğunu ifade eden Tatar, şimdi de devletin güçlenmesi, gelişmesi için çalıştıklarını, Türk Devletleri Teşkilatına üye olduklarını, Doğu Akdeniz’de güçlü bir devlet olarak yer aldıklarını anlattı.

Foto: CB TATAR