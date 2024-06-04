TV’leri kırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir bahis salonunda önceki gün dehşet dolu anlar yaşandı. Yanlış kupon yapan ve kazandığını iddia ettiği parayı alamayan Arif Cahit Özbek, arabadan aldığı sopayla bahis salonuna geri döndü ve 8 adet LCD televizyonu kırarak parçaladı. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Emin Coşkun, zanlının, 2 Haziran, saat 10.35’te, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir bahis salonunda, yanlış kupon yaptığı gerekçesiyle kazandığını iddia etttiği paranın kendisine ödenmemesi üzerine, arabasından aldığı sopayla, salon içerisinde duvara monteli 8 tane LCD televizyonu kırarak kasti hasara uğrattığını açıkladı.

Zanlının aynı gün tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 500 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

