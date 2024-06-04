Kan örneği vermedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Canbulat Mahallesi’nde, önceki akşam, evinin balkonundan sokağa av tüfeğiyle 3 el açarak komşularına korku dolu anlar yaşatan Mehmet Ali Oğur Garip, dün tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, zanlının, 2 Haziran saat 18.05’te, alkol tesiri altında, av tüfeğiyle evinin balkonundan 3 el ateş ettiğini açıkladı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve 8 fişek bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, gözaltına alınan zanlının nefes ve kan öğrneği vermeyi reddettiğini bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını ve av tüfeklerinin balistik incelemeye gönderildiğini aktaran polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.