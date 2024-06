Yüce Meclis değiştirmeli

Ömer KADİROĞLU

Görev esnasında polise yönelik şiddet olaylarının artması kamuoyunda ciddi endişelere yol açtı. Vatandaşlar “polise yönelik şiddet asla kabul edilemez” derken, yürürlükteki yasaya göre görev başındaki polise saldırmak, tokat veya tekme atmak ‘hafif suç’ olarak kabul ediliyor ve böylesi bir suç için en fazla 2 yıla kadar hapislik cezası verilebileceği ifade ediliyor.

Vatandaşlar; halkın umudu olan polisimize yönelik şiddet olayları dahil ülkemizde her türlü suçun arttığını belirtirken, meclisin buna seyirci kalmamasını istedi. Caydırıcı cezaların artırılması yönünde görüş belirten vatandaşlar “eğer suç işleyenler sonradan vatandaş olmuşsa, bunun iptali dahil her türlü önlem alınmalıdır” dedi.

Ne dediler?..

Önder Pof

“Ülkede ve polislere yönelik şiddet içerikli saldırılardaki artış bizlere hiçbir şeyin yolunda gitmediğini gösteriyor. Ülke her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Bu nedenle polis sayısının arttırılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili alınması gereken önlemlerin yetkililer tarafından etraflıca ele alınması gerekiyor. Politikalar üretilip, çalışma yapılması şart oldu. Ancak bir hiçbir konuda etkin politika ürettiklerine şahit olmadık.”

Alpay Tuğaç

“Ülkede şiddet olaylarında ve özellikle polislere yönelik şiddet içerikli saldırılar kabul edilemez. Olayları önlemekle yükümlü olan polis güvende olmazsa halk nasıl olsun. Sorun personel eksikliği ise polis sayısının arttırılması ve yasalarda değişiklik yapılması şarttır. Ayrıca polise karşı işlenen suçlara karşı caydırıcı cezalar getirilmesi gerekiyor.”

Mustafa Kamalak

“Ülkede artan şiddet olayları ve polislere yönelik yapılan saldırılar kabul edilemez.

Polis olmasa biz yolda yürüyemez duruma geliriz. Bu nedenle bu saldırılara karşı devletin önlem alması gerekiyor. Bu ülkede vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlayan polislere karşı şiddet uygulanması ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. Sadece polise değil, doktora veya diğer kamu çalışanlarına şiddet uygulanmasının alkolle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu noktada yetkililerden beklentimiz kişilerin daha anlayışlı ve duyarlı olmalarıdır. Yetkililerin ise geri kalmış yasaları revize ederek, cezaları daha caydırıcı bir hale getirmesi şarttır.”

Selçuk Dönmez

“Ülkede artan şiddet olayları ve özellikle polise yönelik şiddet uygulanması hoş olmayan davranışlardır ve bu bence yöneticilerin yanlış politikası ve adaletin yeterli işlememesi veya doğru kanunların olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Üniformalı insanlar bu ülkenin iyiliği için çalışıyor. Bu ülkeye gelen yabancılara karşı ne kadar toleranslı davranırsanız onlar da kendi kurallarını kendileri oluşturmaya başlar.

Ancak bunlara en büyük etken yasaların caydırıcı olmamasından kaynaklanır. Kamu görevlilerine karşı saldırı yapanların kesinlikle sınır dışı edilmedi gerekiyor.”

Özgün Yoldaş

“Ülkede yaşanan şiddet olayları ve özellikle polislere karşı şiddet uygulanması kabul edilemez. Bu tür olaylar daha da çoğalacak. Uyuşturucu kullananlar arttıkça bu tür olaylar çok daha fazla artacaktır. Gençler uyuşturucu kullanıyor ve bu kesim suç eşlemeye meyillidir, polisimiz de bu noktada güçlendirilmeli, sayısı artırılmalıdır.

Batuhan Biçentürk

“Şiddet olayları özellikle polise yönelik şiddet uygulanmasına çok üzgünüz. Ülkemizde alışık olmadığımız olaylarla karşılaşıyoruz. Bu olayların yaşanmasındaki en etkili neden buraya gelenlerin bu ülkeye saygısı olmamasıdır. Çocukluğumuzda biri birine tokat atsa bütün adada olay olurdu ancak şimdi her şeyi normalleşmeye başladı. Bu konularla ilgili kesinlikle caydırıcı cezalar getirilmeli ve buraya gelen yabancıların kurallara uyması sağlanmalıdır.”

Ferit Kabaali

“Ülkede artan şiddet ve özellikle polise yönelik şiddet olayları asla kabul edilemez. Bu ülkeye giren çıkanın haddi hesabı yok ve ülkeye gelen kişilerin denetlenmemesi bu tür olayların artmasına neden oluyor. Ülkede asayişi sağlayan polisler bile şiddete maruz kalıyorsa bir yerde bir sorun var demektir. Caydırıcı cezalar uygulanmalıdır ki bu tür olaylar önlenebilsin. Öte yandan polis teşkilatının güçlendirilmesi adına polis sayısının arttırılmasında fayda görüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 09:54