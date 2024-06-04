Garip olaylar

Lefkoşa’da meydana gelen sahte pasaport tedavüle sürme suçlarından tutuklanan

Kıbrıslı Rum Dimitrios Eleftheiadis ile Sergei Semenovich Anikin dün mahkemeye çıkarılırken, olayla ilgili daha önce tutuklanan Sergei Ropashof ihraç işlemleri için Lefkoşa Merkez Karakoluna teslim edildi.

Sergei Ropashof’un ülkeye giriş kaydına rastlanmadığı açıklandı. Sergei Semenovich Anikin’in ise ülkeye 30 Mayıs 2024 tarihinde yasal giriş yaptığı, Güney Kıbrıs’a gittiği ve Dimitrios Eleftheiadis’in yardımıyla sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştığı belirtildi.

Polis, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.53 sıralarında Metehan Kara Giriş Kapısında LBJ 418 plakalı araçla geçiş yapmaya çalışan Dimitrios Eleftheriadis’in hem kendisinin hem de yanında yolcu olarak bulunan Sergei Semenovich Anikin’in pasaportunu görevli memura verdiğini söyledi.

Polis, Eleftheriadis’in Sergei Semenovich Anikin çin verdiği Azerbaycan pasaportunun sahte olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Polis, kapıda pasaportlarla ilgili inceleme sürerken, aracın arka koltuğunda oturan Sergei Semenovich Anıkin’in inip, koşarak KKTC’ye giriş yaptığını ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

Polis, tutuklanan Eleftheriadis’in ifadesinde aracına benzin almak için Ortaköy’deki bir benzin istasyona gittiğini, o esnada kırmız renk bir aracın yanına yanaştığını ve araçta bulunan tanımadığı 2 erkek şahsın güneye geçemediklerini, kardeşleri olan Sergei Semenovich Anıkin’i kuzeye getirmesini talep edip, karşılığında 100 dolar teklif ettiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 100 doları aldığını ve Metehan Kara Girişi Kapısında ara bölgeden Sergei Semenovich Anıkin’i alıp, ülkeye geldiğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, 100 dolar nakit para zanlının tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Pois, Eleftheriadıs’in yanına petrol istasyonunda yanaşan kırmızı renkli ZUA 002 aracın İskele’de tespit edildiğini anlattı.

Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini, Sergei Semenovich Anikin ile Sergei Ropashof’un araçta birlikte olduklarının belirlendiğini ve tutuklandıklarını açıkladı.

Ülkeye giriş kaydı yok

Polis, Sergei Ropashof ile ilgili yapılan muhaceret kontrolünde ülkeye giriş-çıkış kaydının tespit edilmediğine vurgu yaptı. Polis, zanlının ihraç edilmek üzere karakola teslim edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan iki kişi olduğunu, incelenecek Mobese kamerası görüntüleri bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.