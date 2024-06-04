Kaynağı araştırılıyor

Ercan Havalimanı'ndan çıkış yaparken çantasında gümrüğe beyan edilmeyen 24 bin 500 ABD Dolar'ı bulunarak tutuklanan Azerbaycanlı Ulkar Tifan Qizi Alishova dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde paraları 4 ayrı casinoda oyun oynayarak, kazandığını iddia eden zanlının doğru söylemediği ortaya çıktı.

Polis, zanlının 31 Mayıs 2024 tarihinde saat 04.00 sıralarında Ercan Havalimanı'nda X-ray cihazından geçerken çantasında 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 24 bin 500 ABD Dolar'ı nakit para bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının “para ve kambiyo yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti.

Polis, 24 bin 500 ABD Dolarının emare olarak alındığını ifade derken, zanlının Azerbaycan’da ikamet etmekte olup, KKTC de turist olarak bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlının ifadesinde söz konusu paraları 4 farklı casinodan oyun oynayarak kazandığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, birçok casinodan inceleme yaptıklarını, zanlının oyun oynadığını ancak para kazanmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının Lefkoşa’daki bir casinoya ise ileride oyun oynamak için 32 bin dolar depozito verdiğini tespit ettiklerini söyledi. Polis, hem 24 bin 500 dolar hem de depozitoya bırakılan 32 bin doların nereden temin edildiğini, kara para olup olmadığını araştıracaklarını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.