Kişi başı 20 bin lira yatırdılar

Suna ERDEN

Gönyeli’de eski eşler ve yakınları arasında çıkan kavgada polisleri darp eden Murat Kılınç, Hasan Kılınç ile kadına karşı şiddet suçu işleyen Abdullay Kılınç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Abdullay Kılınç’ın 1 Haziran 2024 tarihinde saat 21.10 sıralarında eski eşi Z.K. ile evliliklerinden olma oğullarını görme ve aldıkları arabayı kullanma konularında tartıştıklarını söyledi.

Polis, zanlının kavga esnasında eski eşinin sağ omzuna yumruk attığını, tekme atarak sırt üstü yere düşmesine neden olduğunu, akabinde saçlarından tutup, yerden kaldırarak savurduğunu ve tekrar yüz üstü yere düşmesine sebep olduğunu açıkladı.

Polis, yaşanan bu olayın akabinde zanlının akrabaları ile eski eşinin yakınlarının olay yerinde toplandığını belirtti.

Polis, zanlı Abdullay Kılınç’ın kardeşleri Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın abilerini darp ettikleri gerekçesiyle Z.K.’nin akrabaları olan A.E. M.N.K. B.H.K, S.A., F.A.’yı saldırmak için olay yerine gittiklerini söyledi.

Polis, olayın büyümesi üzerine Gönyeli Karakoluna ihbar yapıldığını, bir ekibin olay mahalline gittiğini ifade etti.

Soruşturma memuru, Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın olaya müdahale eden görevli polisleri ellerinden tutup, itmek ve göğüslerine vurmak suretiyle darp edip görevlerinden, men ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, Abdullay Kılınç, Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın suçüstü tutuklanarak, önceki gün mahkemeye çıkarıldıklarını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, Abdullay Kılınç’ın ciddi darp, , Abdullay Kılınç ise polisi darp, görevinden men, kavga, rahatsızlık suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, kişi başı 20 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.