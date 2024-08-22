‘Vahim bir suç’

Lefkoşa’da yaşanan olayda mahkemenin uzaklaştırma kararına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşinin evine alkollü bir şekilde giderek, tekmeyle kapıyı kıran, izinsiz içeri girdikten sonra polisi aramaya çalışan genç kadının elindeki telefonu zorla alarak soygun suçu işleyen Levent Kurtdağ hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde, ‘soygun, geceleyin ev açma, kasti hasar, koruma emrine riayetsizlik, mülke tecavüz, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket’ suçlarından oluşan

7 davadan yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın evin kapısını kırıp içeri girerken, 12 ve 14 yaşlarındaki çocuklarının da orada olduğu hem eşine hem de çocuklarına travma yaşattığı belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 10 Şubat 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında Lefkoşa Aile Mahkemesi’nin ayrılma aşamasında olan eşi K.K.’ya (32) 200 metreden daha yakın bir mesafeye kadar yaklaşmamasına emir vermesine rağmen, 68 miligram alkol tesiri altında kalmakta olduğu Gelibolu’daki evine gittiğini söyledi.

Yargıç, sanığın yüksek sesle eşinin kapıyı açmasını istediğini, istediği olmayınca ikametgahın kapısına tekme atıp kırarak içeri girdiğini belirtti.

Yargıç, sanığın o anda polisi aramaya çalışan eşinin elinde bulunan Samsung marka S20 model cep telefonu zorla alıp kaçarak “soygun, geceleyin ev açma, kasti hasar, aile yasasına aykırı hareket, mülke tecavüz, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ve sarhoşluk” suçlarını işlediğini açıkladı.

Yargıç, sanığın evin kapısına tekme atarak, içeri girdiği esnada 12 ve 14 yaşlarındaki çocuklarının da evde olduğunu hem genç kadının hem de çocukların travma yaşamasına neden olduğunu belirtti.

Sanığın işlediği soygun suçunun ömür boyu hapis öngören en ağır suçlardan olduğunu kaydeden yargıç, geceleyin ev açma suçunun da 10 yıl hapis öngördüğünü belirtti. Yargıç, öngörülen cezalardan suçların ne derece ciddi ve vahim olduğunun ortada olduğunu ifade ederek, sanığı 2 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

