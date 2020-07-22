‘Vahim zarar’ verdi

Suna ERDEN

Değirmenlik’te geçmişte yaşadıkları husumet yüzünden kavga eden Yılmaz Koloğlu, oğlu Kaan Koloğlu ve akrabaları Abdurrahman Koloğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Demir çubuk ve beysbol sopasıyla saldırıya uğrayan Abdurrahman Koloğlu’nun da Kaan Koloğlu’nu darp edip serçe parmağını kırdığı belirtildi.

Bu nedenle ortaya ‘vahim zarar’ suçu çıkarken, en ağır teminat şartı Abdurrahman Koloğlu hakkında verildi.

Mahkeme baba ile oğlu için bir kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasını isterken, Abdurrahman Koloğlu’nun da toplam 300 bin TL tutarında kefalet senedine imza atacak 3 kefil bulması istendi.

Cinsel taciz suçu da işlendi

Soruşturmayı yapan polis, kavga olayının 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında Değirmenlik’te meydana geldiğini söyledi. Polis, Yılmaz Koloğlu ile oğlu Kaan Koloğlu’nun aralarında daha önceden husumet bulunan akrabaları Abdurrahman Koloğlu’na saldırdıklarını belirtti.

Yol içerisinde yaşanan kavgada tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdıklarını kaydeden polis, Yılmaz Koloğlu’nun demir çubuk, Kaan Koloğlu’nun ise beysbol sopası ile Abdurrahman Koloğlu'nun kollarına ve sırtına vurmak suretiyle ciddi darp ettiklerini ifade etti.

Polis zanlı Yılmaz Koloğlu’nun cinsel organını çıkarıp zanlı Abdurrahman Koloğlu’na gösterip, hakaret ettiğini söyledi. Polis, bu nedenle zanlı Yılmaz Koloğlu aleyhine cinsel taciz suçlaması da getirildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlı Yılmaz Koloğlu’nun olay anından alkollü olduğunu da belirtti.

Polis memuru, Abdurrahman Koloğlu’nun da Kaan Koloğlu’nu darp ederek, serçe parmağını kırdığını ifade etti.

Olayın ardından kavgaya karışan baba-oğul ile Abdurrahman Koloğlu’nun tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat istedi.

Teminat şartları belirlendi

Mahkeme, Abdurrahman Koloğlu’nun 8 bin TL nakit teminat yatırması ve 3 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yılmaz Koloğlu da bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 7 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaan Koloğlu hakkında da bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 3 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verildi.