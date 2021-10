Vatandaş: Döviz için önlem alınmalı

Ömer KADİROĞLU

Döviz kurları, haftaya yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar 9,73, euro 11,37, sterlin ise 13,46 liradan haftaya başladı.

Döviz kurlarındaki yükseliş özelikle borçlu kişileri tedirgin etti. Kirasını dövizle ödeyenler, kredi borcu olanlar artıştan en çok etkilenen kesim olurken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yetkililerin önlem almasını istiyor.

Ne dediler…?

Nejmi Vaiz

“Dövizdeki yükseliş biz, vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Dövizin yükselişi ile piyasadaki ürünler ve temel ihtiyaçların fiyatlarını da etkilediği için ekonomik yönden sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor. Benim döviz borcum yok TL borcum var. Bugüne kadar hiç döviz borcum olmadı kimseye de tavsiye etmiyorum. Bu zamanda döviz borcu olanların Allah yardımcısı olsun. Bu konuda yetkililerin önlem alması gerekiyor. Ekonomist değilim ancak bir çözüm üretmeleri gerektiğini söyleyebilirim.”

Hüseyin Yenal

“Piyasada denetim olmadığı için yükselen dövizle birlikte tüm sektörlerden alınan hizmetlerin bedeli de yükseliyor. Yükselen döviz karşısında vatandaş da devlet de her geçen gün fakirleşiyor. Adam dövizin düşük olduğu zaman aldığı ürünü dövize endeksli sattığı için çok fazla karlar yapıyor ancak bunu denetleyenler yok maalesef. Bu ülke döviz ülkesi değildir. Benim döviz borcum yok olanın da Allah yardımcısı olsun. Benzine gece yarısı yapılan zam nedeniyle ertesi gün benzinciler büyük bir karla güne başlıyor. İngiltere’de eğer benzine zam yapılacaksa önce benzincilerin depolarında var olan benzini kontrol ederler ve var olan benzini bitirip zamlı benzini o şekilde satmasına müsaade ederler ancak bizim burada hiçbir kişi de çıkıp bu konularda denetimler yapmıyor ve her seferinde olan vatandaşa oluyor. İş döner diner denetime geliyor. Denetim olsa dövizdeki yükseliş vatandaşı bu kadar etkilemeyecek.”

Halit Yiğitçe



“Yükselen döviz karşısında TL’nin değeri tamamen bitti. Her geçen gün her şey daha da kötü oluyor. Ülkeye gelen malların ve ham maddelerin dövize endeksli olması nedeniyle döviz yükseldikçe piyasada ürünlerin fiyatları da artıyor. Bu durum biz vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Bir diğer sıkıntı da piyasada denetimlerin olmamasından yaşanan zorluklar vardır. Her şey aldı başını gidiyor ve kimse denetlemiyor. Ellerinde olan ve dövizin düşük zamanında alınan ürünleri bile dövizin yükselişine endeksleyip yükseltiyorlar. Benim döviz borcum yok ve hiçbir zaman da döviz borçlanmadım. Türkiye’de tüm marketlerin denetim altına alındığını duyduk ve burada da bunun uygulanmasını istiyorum. Bugün döviz borcu olanların hali perişandır ve Allah yardımcıları oldun. TL ödeniyoruz ancak araç ve ev alırken dövizle kiralarken dövizle çalışanlara da biz vatandaşlar olarak tepki gösterip alışveriş yapmamamız lazım ki dövizden vazgeçilsin.”Yaşar İsaoğlu“Dövizdeki yükseliş bizleri çok kötü etkiledi. Yükseliş daha da yükselecek diye düşünüyorum. Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle anormal bir yükseliş yaşanıyor. Bizim burada da her şey dövize endekslidir bu nedenle de piyasadaki ihtiyaçlar her gün yükseliyor. Dünden bugüne fiyatlar değişiyor. Alım gücü her geçen gün düşüyor. Allaha şükür döviz borcum yoktur olanların da Allah yardımcısı olsun. Devlet bu konuda önlem alabilir. Yurt dışından gelen ürünler için elbette ki bir şey yapılamaz ancak ev kiraları ve benzeri konularda dövize karşı önlemler alabilirler.”Nevcihan Acar“Döviz borcu olanların Allah yardımcısı olsun. Kurlarda çok ciddi bir yükseliş var. Bu yükseliş karşısında dövizle borç ödeyen veya kira ödeyen vatandaşlar çok zor bir süreçten geçiyor. Devlet bu konuda nasıl bir tedbir alır bilmem ancak halkın yararına çalışmalar yapma gerekiyor. Bu ülkede ev alıyorsun dövizle ödüyorsun, kiralar dövize endeksli. Bu nedenle de dövizde yaşanan yükseliş halkın bütçesini olumsuz yönde sarsıyor. Öte yandan evlerimizin temel ihtiyaçları da hep yurt dışından geldiği için onlar da dövizle birlikte yükseliyor. Bu durumlar karşısında da vatandaşlar çok sıkı ve zor günlerden geçiyor. Kur sabitleme mi yaparlar bilemem ancak devletten bu konuda bir önlem bekliyoruz.”Semih Çınarlılı“Türkiye’deki siyasi gelişmeler nedeniyle döviz yükseliyor. Döviz borcum yok ancak evimize ve ihtiyaç duyduğumuz ürünleri alırken dövize endeksli olması nedeniyle alım gücümüzü etkiliyor. Devletin bazı alanlarda dövizi sabitleyerek belki piyasayı biraz ucuzlatabilir ancak şu anda koltuk sevdaları yüzünden halkı düşünen ne bir muhalefet ne de bir iktidar var. Gemisini kurtaran kaptan misali yaşıyoruz. Döviz borcu olan vatandaşların Allah yardımcıları olsun ve Allah sabır versin diyorum.”Mehmet Kemal Yücedağ“Dövizdeki yükseliş bizleri perişan etti. Bu yükseliş duracak gibi de görünmüyor. Döviz borcum yok ancak olanlar için çok üzülüyorum. Döviz borcu olanlar şu anda zaten pahalılık nedeniyle sıkıntılar yaşarken bir de dövizden darbe alınca sanırım hayat onlar için çok çok daha kötü bir haldedir. Dövizdeki yükseliş dolaylı yoldan herkesi etkiliyor. Şu anda insanların yüzlerinde hiç kimsede mutlu bir ifade yoktur. Kiraların ve borçların devlet yetkilileri tarafından sabitlenebileceğine inanıyorum ve bu konuda çalışma bekliyoruz.”