Durumları iyi

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde dün sabah meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza, 20 yaşındaki Cihan Çuhadar’ın trafik ışıklarında bekleyen araca çarpmamak için direksiyon kırması ve biri TIR, toplam üç araca çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu Cihan Çuhadar, aynı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Leyli İntizarova, 18 yaşındaki Lupelda Akgün ve SP 396 plakalı araç sürücüsü Şerife Helvacı Akballı yaralandı.Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 09.10 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Cihan Çuhadar yönetimindeki, MC 853 plakalı araç ile süratli ve dikkatiz bir şekilde seyrettiği sırada, Hamitköy trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan Ramadan Özberkan (E-38) yönetimindeki JS 966 plakalı TIR’a çarpmamak için sola direksiyon kırdı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce JS 966 plakalı TIR’a ardından Şerife Helvacı Akballı (K-39) yönetimindeki SP 396 plakalı araca ve son olarak da SP 396 plakalı aracın önünde beklemekte olan Mehmet Telli (E-46) yönetimindeki HR 712 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan MC 853 plakalı araç sürücüsü Cihan Çuhadar ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Leyli İntizarova Lupelda Akgün SP 396 plakalı araç sürücüsü Şerife Helvacı Akballı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.