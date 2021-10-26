İçki cesaret verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda eski eşini darp ettiği iddia edilen Gökhan Binici şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 350 promil alkol tesiri altındayken eşinin ellerini cırmaladığı, iterek darp ettiği belirtildi. Zanlının daha sonra sokak ortasında eşine küfür ettiği, onu tutuklamaya giden polislere de hakaret yağdırdığı ileri sürüldü.

‘Ciddi darp, itale-i lisan, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket’ suçlarından mahkemeye çıkarılan, zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.



Soruşturmayı yapan polis, olayın 24 Ekim 2021 tarihinde, saat 00.45 sıralarında zanlının Lefkoşa’daki ikametgâhında meydana geldiğini söyledi. Polis, 350 promil alkolün etkisi altında olan zanlının başka ev kiralayıp kalmak istediği gerekçesiyle eşiyle tartıştığını belirtti. Polis, zanlının kavga esnasında eski eşinin sağ elini cırmalayarak ve ittirerek darp ettiğini ifade etti.Polis, zanlının daha sonra ikametgâhın dışına çıkarak sokak içerisinde yüksek sesle eski eşine küfür ettiğini ifade etti.Polis memuru, zanlının rahatsızlık çıkarmasının ardından olay yerine gelen ekiplere de hakaret ettiğini söyledi. Zanlının eski eşinin doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen polis, vücudunda darp ve cebir izine rastlandığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 3 bin TL tutarında nakit teminat yatırması ve bir kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.