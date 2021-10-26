İspatı varsa memleketi terk ederim

Hüseyin ÇİÇEK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı milletvekili Faiz Sucuoğlu, skandal videoyla ilgili tutuklu bulunan zanlı Pınar Gökmen’in avukatının ortaya attığı iddialara sert tepki gösterdi. tv2020’ye konuşan Sucuoğlu, iddialar karşısında “Bu bir düzmecedir. Bunun ispatı varsa bırakın adaylıktan çekilmeyi, ülkeyi terk ederim” dedi.

Sucuoğlu, söz konusu davada zanlı olarak yargılanan Caner Kalaycı ve Pınar Gökmen’le yaklaşık dört ay önce görüştüğünü söylerken, nedenini açıkladı.

Sucuoğlu; Pınar Gökmen’i kast ederek, “Kadın daha önce bir politikacı ile birlikte olmuş. Kendisine iş sözü verilmiş, sonra bu söz tutulmamış. Bana geldi, görüntü olduğunu söyledi. Beni bel altı çirkin işlere alet etmeyin dedim” şeklinde konuştu.

Beni aradılar



tv2020’de Reşat Akar’ın sunduğu Gündem Özel programına telefonla bağlanan Sucuoğlu, arkadaşlarıyla yemek yediği sırada Caner Kalaycı’nın kendisini aradığını, “Çok önemli bir konu var, muhakkak görüşmemiz gerek” dediğini anlattı. Sucuoğlu, kendisinin ise “Kardeşim ben bir yemekteyim sonra görüşelim” demesine karşın Kalaycı’nın ısrar ettiğini söyledi. Sucuoğlu, ısrar üzerine bir restoranın ikinci katında buluştuklarını ifade etti.Kalabalık bir ortamda buluştuklarını söyleyen Sucuoğlu, masada Kalaycı’nın yanı sıra tanımadığı 3-4 kişinin daha olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Kadın daha önce bir politikacı ile birlikte olmuş. Kendisine iş sözü verilmiş sonra bu söz tutulmamış. Ardından Mağusa Belediyesi’nde kendisine iş bulunmuş ancak bin 500 TL civarı bir maaş verilmiş. İsyan ediyordu ‘Ben bunun bedelini ödettireceğim’ diyordu. ‘İstediğin nedir’ diye sordum, ‘Bende görüntü var’ dedi. Bu olay 4 ay önce yaşandı.”Yaşanan konuşmaların üzerine, kendisinin “Beni bel altı çirkin işlere alet etmeyin, size afiyet olsun, yemeğinizin de ücretini ben öderim, güle güle” diyerek oradan ayrıldığını söyleyen Sucuoğlu, “Olay bu kadar. Sonra ne kadını ne de diğer yanındakileri gördüm” dedi. Sucuoğlu, Caner Kalaycı’nın UBP’li olduğunu, bu nedenle zaman zaman bazı toplantılarda görüştüklerini, söz konusu toplantılar dışında herhangi bir teması ya da münasebetinin olmadığını savundu.Sucuoğlu, “Benim buradaki hatam ne? O gün görüşmeyi kabul etmek mi?. Ama nereden bilecektim ki?” diyerek, “Ben 4 aydır böyle bir görüntünün varlığından eşime bile söz etmedim. Özel hayata önem veriyorum” dedi.