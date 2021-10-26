‘Görüntü Sucuoğlu’na verildi’

Hüseyin ÇİÇEK

UBP kurultayına sayılı günler kala ülke gündemine düşen ve bomba etkisi yaratan skandal video duruşmasında ilginç iddialar ortaya atıldı. Videodaki görüntüde yer alan Pınar Gökmen’in avukatı, görüntülerin Aralık 2020’de kaydedildiğini ve sonrasında silindiğini söyledi. Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa’nın 15 Temmuz 2021’de Pınar Gökmen’i korkutarak Lefkoşa’ya çağırdığını ve Cüneyt Soğukbulak’ın dükkânına götürdüğü iddia edildi.

Kayıtların geri getirilmesi sonrasında aralarında Pınar Gökmen, Caner Güngör, Muhittin Özsağlam ve Faiz Sucuoğlu’nun Eziç’te toplantı yaptığını iddia eden zanlı avukatı, video kaydının Sucuoğlu’na verildiğini iddia etti. Gazimağusa mahkemesi dün 4 saatlik toplantı sonrasında Pınar Gökmen, Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa, Muhittin Özsağlam ve Caner Soğukbulak’ın 3’er gün daha tutuklu kalmasını emretti.

18 kişi sorgulandı

Başbakan Ersan Saner’in cinsel içerikli görüntüsünün yayınlanmasıyla ilgili tutuklanan 5 zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar hakkındaki iddiaları aktararak, 8 gün ek süre istedi.

Polis müfettiş muavini Halil Seven, 21 Ekim 2021 tarihinde yapılan şikâyet üzerine Pınar Gökmen’in gözaltına alındığını ve verdiği ifadenin ardından, 22 Ekim 2021 tarihinde, Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa’nın gözaltına alındığını söyledi. Polis, silinen videonun Muhittin Özsağlam’ın teşviki ile Caner Kalaycı ve Güngör Sarıdoğan tarafından, Cüneyt Soğukbulak’ın telefon dükkanında geri getirildiğinin tespit edildiğini anlattı.

Seven, olayla ilgili olarak toplamda 14 cep telefonu, 3 bilgisayar ve 62 telefon konuşması dökümünün emare alındığını, 18 kişinin ise yazılı ifadesine başvurulduğunu açıkladı.

Rum tarafı ile yazışma yapıldı

Polis müfettiş muavini Halil Seven, videonun ifşa edildiği Güney Kıbrıs hattı ile ilgili Kıbrıs Rum Kesimi ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti. Seven, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü aktardı ve zanlının 8 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı avukatları Mustafa Kocatürk, Hasan Yücelen ve Eylem Şerifoğlu talebe itiraz ederken, Pınar Gökmen’in avukatı Mustafa Gencalioğlu, itiraz etmedi ancak çarpıcı iddialarda bulundu. Gencalioğlu, videonun 2020 yılı Aralık ayı içerisinde kaydedildiğini, daha sonra Gökmen tarafından silindiğini öne sürdü.

Savunmadan ilginç iddialar

Avukat Gencalioğlu, müvekkili zanlı Gökmen'e, zanlı Muhittin Özsağlam'ın MİT üyesi olarak tanıtılıp korkutularak, videonun geri getirilip yok edilmesi gerektiğinin söylendiğini iddia etti.

Savunma, zanlı Gökmen'in Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa tarafından Lefkoşa’da Cüneyt Soğukbulak'ın işlettiği telefoncuya götürüldüğünü, Muhittin Özsağlam'ın olduğu telefoncuda, görüntülerin geri getirildiğini ve ardından Gökmen, Kalaycı, Sarıboğa ve Özsağlam'ın 15 Temmuz 2021 tarihinde Faiz Sucuoğlu ile bir mekânda buluştuklarını iddia etti.



Gencalioğlu, “Özsağlam ve Faiz Sucuoğlu’nun bulunduğu bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda video görüntüsü Faiz Sucuoğlu’na teslim edildi. Pınar Gökmen, görüntülerin ifşa olmasının ardından, Faiz Sucuoğlu’na facebookta “Eğer polis beni alırsa tüm gerçekleri anlatacağım” şeklinde mesaj attı. Sucuoğlu aynı gün Pınar Gökmen’i arkadaş listesinden çıkardı” şeklinde iddialar ortaya attı.

Avukatlardan 8 güne itiraz

Muhittin Özsağlam'ın avukatı Hasan Yücelen ise talep edilen 8 güne itirazda bulundu. Yücelen, polise tek amacın Özsağlam'ın tutuklu kalması olduğunu iddia ederek, zanlılar hakkındaki suçlamaların unsurlarını zanlı Özsağlam açısından ele alıp polise soru sordu.

Polis Subayı Halil Seven, Özsağlam'ın videonun alınması ve başkasına verilmesi için katkıda bulunduğunu ve bu bahsedilen tüm suçların işlenmesinde suç ortağı göründüğünü ileri sürdü.

Avukat Yücelen, polise elindeki verilerle zanlı Özsağlam'ı suça bağlayıcı hiçbir delil olmadığını iddia ederken, polis subayı iddiaya yanıt olarak "zanlıların tümünün ifadelerine göre zanlı Özsağlam suçu organize eden kişidir" iddiasını ortaya koydu.

Kalaycı ve Sarıboğa'nın avukatı Mustafa Kocatürk de temsil ettiği müvekkillerinin yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığının olmadığını öne sürerek, zanlıların tutuklu kalması için somut, bir olgunun aktarılmadığını savundu. Farazi olgularda hiçbir zanlının özgürlüğünün kısıtlanamayacağını belirten Kocatürk, zanlı Kalaycı ve Sarıboğa'nın serbest bırakılmasını talep etti.

Zanlı Soğukbulak'ın avukatı Eylem Şerifoğlu da "hafta sonu kurultay var ve polis üstünde baskı unsuru vardır o yüzden istenir 8 gün" diyerek, talep edilen sürenin zanlı Cüneyt Soğukbulak'ın Anayasa güvencesi altına alınan özgürlüklerinin kısıtlanması yönünde olduğunu iddia etti.

Mahkeme karar için ara verdi

Tutukluluk duruşmasında talep edilen süreye itiraz yapılmasının ardından Savcı Hüseyin Gökhan Eser mahkemeye yaptığı hitabında tüm şehadet ve mahkemeye sunulan bilgilerde polisin soruşturmayı zanlıların lehine ve aleyhine hususları tespit edebilmek amacı ile süreye ihtiyacı olduğunun görüldüğünü belirterek, tüm zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme 2 saati aşkın süredir devam eden duruşmada zanlılar hakkında talep edilen tutukluluk süresi ve yapılan itirazlar ile hitapların ardından zanlıların tutukluluklarının devam edip etmeyeceği yönündeki kararı açıklamak üzere duruşmayı saat 18.00’e erteledi.

Mahkeme 8 yerine 3 gün ek süre verdi

Aranın ardından Yargıç Mine Gündüz tutukluluk talebi ve talebe yapılan itiraz ile ilgili kararında, ifşa edilen bir videonun olduğunun aşikâr olduğunu, zanlıların ilk nazarda suçları işlediğine dair huzurunda makul şüphe bulunduğu yönünde bulguda bulundu.

Yargıç Gündüz, ek tutukluluk müracaatlarında iddia makamının ispatlaması gereken usulden bahsederken, soruşturmaların cürümlerin ortaya çıkarılması için sürdürüldüğünü belirtti.

İddia makamı tarafından aktarılan şahadete bakıldığında, tahkikatın henüz tamamlanmadığına bulguda bulunan Yargıç Gündüz, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme olasılıklarının bulunduğunu belirterek zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.