Kalp krizi şüphesi

Suna ERDEN
Girne’de meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak reklam tabelasına çarpan Rus uyruklu 55 yaşındaki araç sürücüsü Besiki Bakhsoliani hayatını kaybetti.
Arapköy’de yaşamını sürdüren Bakhsoliani’nin araç kullanırken aniden rahatsızlandığı; kalp krizi geçirdiği düşünülürken, kesin sonucun bugün yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Otopsi yapılacak
Bakhsoliani’nin araç kullanırken kalp krizi geçirdiği düşünülürken, ilk incelemede bu yönde bulguya rastlandığı ancak kesin sonucun bugün yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturmasının ise devam ettiği açıklandı.