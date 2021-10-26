Kalp krizi şüphesi

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak reklam tabelasına çarpan Rus uyruklu 55 yaşındaki araç sürücüsü Besiki Bakhsoliani hayatını kaybetti.

Arapköy’de yaşamını sürdüren Bakhsoliani’nin araç kullanırken aniden rahatsızlandığı; kalp krizi geçirdiği düşünülürken, kesin sonucun bugün yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi.



Polisten verilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında, Girne-Karakum’da, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Besiki Bakhsoliani, yönetimindeki LT 905 plakalı araç ile Girne istikametinden Çatalköy’e doğru seyrettiği bir sırada, gidişine göre yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp, reklam tabelasına çarptı.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otopsi yapılacak

Bakhsoliani’nin araç kullanırken kalp krizi geçirdiği düşünülürken, ilk incelemede bu yönde bulguya rastlandığı ancak kesin sonucun bugün yapılacak otopsinin ardından netleşeceği belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının ise devam ettiği açıklandı.