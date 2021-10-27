Mimarlar tepkili

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkan Seran Aysal, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planının onay süreciyle ilgili hukuk süreci başlatacağını açıkladı.

Aysal, konuyla ilgili açıklamasında, yapılan imar planının, birlikle resmi olarak paylaşıldığı zaman “kimlere ne kadar rant sağlandığı”nı bilimsel olarak çalışıp, halkla paylaşacaklarını belirtti.

Seran Aysal, “hukuksuz” olarak nitelediği imar planına ilişkin hukuk sürecini başlatacaklarını ve yaşananları hem hukuk önünde, hem kamu önünde bilimsel verilerle tartışarak, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluklarını yerine getireceklerini kaydetti. Aysal, “Talebimiz nettir; hukuksuz ve usulsüz bir şekilde bu süreci yürütenler ve ranta hizmet edenlerin cezalandırılması!” dedi.

Aysal, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın İmar Planı’nın onaylanmasının hukuka aykırı yapıldığı gerekçesiyle Şehir Planlama Dairesi önünde düzenlediği eyleme de değinerek, KTMMOB açıklamasının hiçbir yerinde ne müteahhit, ne de Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin isminin geçmediğini belirtti.

2019 sonu ortaya çıkan İmar Planı’nın partisel-zümresel çıkarlar ve Cumhurbaşkanlığı seçim süreci nedeniyle yasal hale getirilmediğini savunan Aysal, “Geçmişte yaşanan bu sürecin yine bir benzerini yaşarken; hatalarından ders almayan, hukuksuzluğu benimsemiş olanlar yine koltuk hesapları için iş karıştırmaya, kentleri ranta peşkeş çekmeye devam ediyorlar” iddiasında bulundu.

Mağusa İnisiyatifi de tepkili



Mağusa İnisiyatifi, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Şehir Planlama Dairesi’nin plancıları dışlanarak ve müteahhitlerin talepleri doğrultusunda değiştirildiğini iddia etti.İnisiyatif tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Plana yapılan müdahaleler, İmar Planı paydaşlarının ve halkımızın, hatta planlama makamının dahi bilgisi dışında gelişmiştir” denildi.Açıklamada, “2019 yılında onaylanan planı yöneten Şehir Planlama Dairesi'ndeki şehir plancılar, son onaylanan plan ile ilgili çalışmayı reddetmişler (bu yüzde grev de yapılmıştır) ve süreç Müteahhitler Birliği tarafından dıştan görevlendirilen şehir plancılar tarafından müteahhitlerin istediği şekilde tamamlanmıştır” iddiasında bulunuldu.Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı üzerinde 2016’da Şehir Planlama Dairesi tarafından çalışılmaya başlandığı ve sosyo-kültürel, ekonomik, fiziki ve ekolojik anlamda paydaşların görüşlerine yer açılarak tamamlandığı belirtildi. Aralık 2019’da Belediyeler ve Planlama Dairesinden oluşan Birleşik Kurul tarafından onaylandığı, ancak dönemin başbakanı tarafından “hukuka aykırı” olarak, yürürlüğe konulmadığı kaydedildi.