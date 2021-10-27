İlk adım atıldı

Özlem GÜRAN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi ile Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında, akıl ve zeka oyunları konusunda farkındalık yaratılması, okullarda akıl ve zeka oyunları sınıfları veya köşeleri oluşturulması, eğitimler verilmesi ve turnuvalar düzenlenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile TAZOF Başkanı Şaban Kurt imza koydu.

Protokol imza töreninde TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun da hazır bulundu.

Bakan Amcaoğlu törende yaptığı konuşmada, protokolün imzalanmasıyla KKTC’deki okullarda akıl ve zeka oyunları ile ilgili faaliyetlerin uygulanması konusunda bir ilk adım atıldığını söyledi.



Amcaoğlu, akıl ve zeka oyunlarının KKTC’deki okullarda sürdürülebilir şekilde uygulanmasını amaçladıklarını belirterek, TC Eğitim müşavirliğinin bu konudaki hazırlığı tamamlamasıyla ilk adımı attıklarını ifade etti.Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevinin sadece müfredat ve akademik takvimin uygulanmasını sağlamak olmadığını dile getiren Amcaoğlu, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimine katkı koyacak aktivitelerin önemine işaret etti.

Kurt: Çocuklar yararını görecek

TAZOF Başkanı Şaban Kurt da konuşmasında, imzalanan protokol neticesinde KKTC’deki okullarda akıl ve zeka oyunu sınıflarının oluşumu ve eğitmen eğitimleri ile akıl ve zeka oyunlarının öğretileceğini kaydetti.

Süreç içerisinde eğitim alan çocukların kendi aralarında sınıf, bölge ve ülkelerinde birbirleriyle yarışacaklarını kaydeden Kurt, sonunda ise KKTC TAZOF Turnuvası düzenleneceğini söyledi.

Kurt, çocukların böylelikle hem birbiriyle yarışacağını, hem de oyunların kendilerine sağladığı yararı göreceklerini dile getirdi.