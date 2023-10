Vatandaş endişeli

Ömer KADİROĞLU

Filistinli militan grup Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından başlayan çatışmalar tüm dünyada endişeyle izlenirken, KKTC halkı da savaşın etkilerinin Kıbrıs’a kadar uzanmasından korkuyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, İsrail-Hamas arasında yaşanan çatışmaları, Gazze’nin durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti. Vatandaşlar, “Ortadoğu’daki savaş bizi telaşlandırıyor. Çocuklar, siviller ölüyor. Hem üzgünüz hem de savaşın ülkemizi kötü etkileyebileceğini düşünerek, endişeleniyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Ayşe Tolgay

“İsrail Hamas savaşını takip ediyorum ve bu savaşın bölgemizi de etkisi altına alacağından endişeliyim. Öte yandan insanlık yönüyle de etkileniyoruz çünkü birçok masum insan orada ölüyor. Ortadoğu’da yaşananlar pek de güven vermiyor. Her an her şey olabilir çünkü büyük güçler devreye giriyor. Büyük güçlerin devreye girmesi ile git gide savaş büyüyor ve çok endişeleniyoruz. Bu noktada güvenlik de ülkemizde son derece önem teşkil ediyor.”

Mehmet Kaya

“İsrail Hamas savaşını az da olsa takip ediyorum ve burada yaşananların bölgemizi de etkilemesinden endişe yaşıyoruz. Ortadoğu’da yaşananlara bakınca ülkemizde güvenlik çok önemlidir ancak ülkemizin pek de güvenli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu noktada da endişeler yaşıyoruz.”

Hasan Gençalp

“Savaşı çok fazla takip etmiyorum. Hamas arı yuvasını dürttü, olan çocuklara ve suçsuz halka oluyor. Bu savaşın bölgemizi de etkisi altına almasından endişe duyuyorum. Yarın İran da bu savaş için devreye girerse bölgemiz ateş topuna dönecektir. Bu noktada ülkemizde güvenlik daha fazla önem teşkil etse de KKTC’de pek de güvenlik olduğunu düşünmüyorum.”

Bekir Kemaneci

“İsrail Hamas savaşını haberlerden takip ediyoruz ve bu savaşın bölgemizi de etkisi altına alacağını düşünüyorum ve endişeler yaşıyorum. Orada bu yangın devam ederse her yere yayılacaktır diye düşünüyorum. Ülkemizin Türkiye sayesinde güvende olduğunu söylemek istiyorum. Olası bir kötü durumda Türkiye’nin müdahale ederek güveni sağlayacağını düşünüyorum.”

Kemal Öztürk

“İsrail- Hamas savaşını takip ediyorum ve bu savaşın bölgemizi de etkileyeceğinin endişesini yaşıyoruz. Dünya globalleşti ve bir yerde olan bir olumsuzluk her yeri etkiliyor. Bunu en iyi şekilde Rusya-Ukrayna savaşında gördük ve İsrail Hamas savaşı daha yakın ve bunun daha fazla bölgemizi etkileyeceğini düşünüyorum. Arsalarımızın gelişigüzel yabancılara satılması nedeniyle pek de güvenli bir ülke olmadığımızı söylemek isterim.”

Angela İbrahim

“ Savaşları istemediğimiz durumlardır ve bu savaşlarda masum insanlar zarar görüyor. İsrail -Hamas savaşının bölgemizi de etkileyeceğini, en önemlisi de bütün dünyayı etkileyeceğini düşünüyorum. Ortadoğu’da yaşananlar karşısında KKTC’nin güvenli bir ülke olduğuna inanmak istiyorum.”

Reyhan Gençalp

“İlk başlarda İsrail Hamas savaşını takip ediyordum ancak şu anda takip etmek istemiyorum çünkü sinirlerim yıpranıyor. Savaşların olması hiç de iyi bir şey değil ve konuşularak çözülmeyecek bir mesele olmadığını düşünüyorum. İsrail- Hamas savaşı ile birlikte bölgemizin de olumsuz etkileneceğini hatta daha da ileri gidilirse risk altında olduğumuzu düşünüyorum. Burada insanlar artık böyle şeyleri pek fazla düşünmek istemiyor. Ortadoğu’da yaşananlarla birlikte ülkemizde güvenlik daha da önem kazanıyor ancak pek de güvende olmadığımızı düşünüyorum.”