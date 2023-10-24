Yasal mevzuat işine yaradı

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi pencereden attığı esnada tutuklanan Nijeryalı 33 yaşındaki Victor Attansey dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının soruşturma için gerekli olan parmak izi örneği vermekten kaçındığı, polise yardımcı olmadığı belirtildi.

Polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 20.30 sıralarında Adli Şube ekipleri tarafından Dumlupınar’da bulunan bir apartmanın çevresinde soruşturma yapıldığı sırada söz konusu apartmanda kalan Victor Attansey’in tasarrufunda bulundurduğu 12 paket içerisindeki yaklaşık 300 gram ağırlığındaki hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas teraziyi ikametgahın penceresinden aşağıya atıp, kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü tespit edilerek makul kuvvet kullanılıp tutuklandığını söyledi.

Polis, akabinde zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada 2 gram ağırlığında hintkeneviri ile içerisinde tütün, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan plastik öğütücü, şeffaf naylon ve zipli çanta bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturma amaçlı parmak izi örneği alınmak istendiğini ancak zanlının bunu reddettiğini söyledi. Zanlının soruşturmanın aydınlatılması için kendilerine yardımcı olmadığını kaydeden polis, kayıp olduğuna inanılan emareler, alınacak ifadeler, soruşturulması gereken şahıslar olduğunu söyledi. Polis, ele geçirilen emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talep edilen süreyi onayladı.