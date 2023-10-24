Polise konuştu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan Yemenli Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed ile Hayrullah Alır’ın polise ifade verdiği açıklandı.

Zanlıların uyuşturucu maddeleri Golden lakaplı bir şahıstan aldıklarını, bir gram hintkenevirini 400 TL, bir gram kokaini ise 100 Euro’ya sattıklarını itiraf ettikleri açıklandı.

Zanlılar Lefkoşa bölgesinde birçok kişiye uyuşturucu sattıkları, alıcıların ve suç ortaklarının tespiti için cep telefon görüşmelerinin mercek altına alınacağı belirtildi. Soruşturma devam ederken, zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Abdulaziz Fahd Abdulaziz Mahmood Abdulhameed’in Ortaköy adresindeki ikametgahında sahte para olduğuna dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, alınan ihbar üzerine evde arama yapıldığını, 100 gram hintkeneviri, 10 gram kokain, bir adet mavi renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 310 Euro ve 7 bin 30 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının üzerinde ise naylon pakette 2 gram daha hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. Polis, operasyon esnasında ikametgaha gelen Hayrullah Alır’ın üzerinde yapılan aramada ise naylon çantasında bir gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 300 TL ele geçirildiğini söyledi.

Golden kim?

Polis memuru, zanlı Abdulhameed’in ifadesinde uyuşturucu maddeleri Hayrullah Alır ile birlikte 17 Ekim 2023 tarihinde whatsapp üzerinden yazıştığı Golden lakaplı bir şahıstan Kuzey çevre yolundan teslim aldığını, bir kısmını Lefkoşa’da satıp maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının bir gram hintkenevirini 400, bir gram kokaini ise 100 Euro’ya sattıklarını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlı Abdulhameed’in 18 Ekim’de zanlı Alır’a 4 gram kokain verdiğini, zanlı Alır’ın ise 3 gramını bir şahsa 100 Sterlin karşılığında verdiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirtti. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade eden polis, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini ifade ederek, soruşturma amaçlı 8 gün ek süre talep etti.