Uluslararası  katılım oldu

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) 100. yıl kutlamaları kapsamında Girne Belediyesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Paylaşınca Çoğalır” Uluslararası Sergi açılışı önceki akşam Bellapais Manastırı’nda yapıldı.

Açıklamaya göre, 20 Ekim’de Lefkoşa Bedesten’de, 21 Ekim’de ise Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda yer alan çalıştayın ardından önceki akşam Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda kokteyl gerçekleştirildi. Kokteylin sonrasında ise çalıştay boyunca yapılan eserler Bellapais Manastırı’nda sanatseverler ile buluştu.

Dünyanın birçok ülkesinde barış sergileri düzenleyen 250 ülkeden bin 900 sanatçının üye olduğu, “Another World is Possible Forever of Peace” etkinliğine, KKTC, Türkiye, Azerbaycan, Irak, İran, Almanya, Suudi Arabistan, Ermenistan, Hollanda, Venezuela ve İngiltere’den 91 sanatçı katıldı.

Çalıştay boyunca yapılan eserler, perşembe gününe kadar mesai saatleri içerisinde Bellapais Manastırı Mahzen Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Sergilenen eserlerin satışından elde edilen gelir başta Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olmak üzere, çeşitli derneklere bağışlanacak.