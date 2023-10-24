11 milyonluk vurgun

Suna ERDEN

Mali polis tarafından 2022 yılı içerisinde yürütülen yasa dışı sanal bet soruşturması kapsamında tespit edilen KKTC Teslim’in eski müdür yardımcısı Ergin Hergül’ün şirkete ait 11 milyon lirayı zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

Aranan şahıs ilan edilen Hergül; önceki gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken yakalandı ve dün de tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez olguları aktardı.

Polis, 2022 yılı Şubat ayında KKTC geneline toplu SMS gönderen vidobet isimli sanal bahis sitesi ile ilgili yapılan soruşturmada SMS’lerden edilen gelirlerin 5 milyon 960 bin TL’lik kısmının zanlının hesabına yatırıldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, o dönem zanlıdan izahat istendiğinde söz konusu paraların SMS işlemlerinin hızlandırılması için hesabına yatırıldığını söylediğini aktardı.

Polis, yapılan ileri soruşturmada 2018-2021 yılları arasında KKTC Teslim’de müdür yardımcısı olarak görev yapan zanlının iki adet sahte kullanıcı ismi ile SMS satışı yapıp, şirkete ait 11 milyon 900 bin TL’yi kendi hesabına aktardığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, aranan şahıs olan zanlının 21 Ekim 2023 tarihinde ülkeye giriş yaptığını ancak kaldığı otelde tespit edilemediği için tutuklanmadığını, önceki gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaparken yakalandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suç ortağının arandığını ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında, “müstahdem tarafından sirkat, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik yasa ile şans oyunları yasasına aykırı hareket” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 günlük süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2023, 09:52