Yaşadıklarını anlattı

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası dün de devam etti.

Türkiye bağlantılı cinayetin KKTC ayağında tutuklu olan sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen duruşmada üçüncü tanık olarak Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan İç Hastalıkları Uzamanı Dr. Özcan Hüdaverdi dinlendi.

Mahkemede olay gününü anlatan Dr. Özcan Hüdaverdi, 112 komuta merkezinden ateşli silah yaralanması bilgisi aldıklarını ve hemen ambulansla olayın yaşandığı bölgeye hareket ettiklerini dile getirdi.

Olay yerine vardıklarında bölgenin kalabalık olduğunu söyleyen Hüdaverdi, kaldırımla araç arasında yerde yatan Falyalı’ya yöneldiğini ancak bölgenin karanlık ve dar olmasından dolayı ilk müdahalenin ardından hemen sedye yardımıyla ambulansa taşınarak müdahaleye devam ettiğini anlattı.

Ateşli silahla ağır yaralanan Falyalı’nın ambulansla önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ve burada yapılan müdahalenin ardından yine aynı ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığını dile getirdi.

Yeni deliller mahkemeye sunuldu

Daha sonra dördüncü tanık olarak Girne Polis Müdürlüğü, Adli Şube birimine bağlı Olay Yer İnceleme Uzmanı Burak Ekinci dinlendi.

Ekinci, olayın yaşandığı gün, olay yerini incelemek için gittiğini, olay yerindeki incelemesini yaptığını aktardı.

Ekinci, olay gününden bir gün sonra Karakum’da bulunan bir alışveriş merkezi civarında ZPH 927 plakalı bir araçtan parmak izleri aldığını ardından aynı tarihte, olayın yaşandığı bölgede bulunan bir ikametgâhta bir adet mermi nüvesi fotoğrafladığını ve yine aynı tarihte otopsiye katıldığını açıkladı.

Ekinci, 10 Şubat 2022 tarihinde SL 001 plakalı aracın ön paneli söküldükten sonra araçta çıkan mermi çekirdeğini fotoğrafladığını, olay yerinden toprak örnekleri aldığını ve 13 Şubat 2022 tarihinde Ozanköy-Çatalköy yolu üzerinde bulunan bir köprüde iki adet kalaşnikof marka silah ve bir adet 9 mm tabancayı fotoğrafladığını çektiğini mahkeme huzurunda dile getirdi.

Girne Ağır Ceza Mahkeme Başkanı, duruşmanın 27 Ekim Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.

Davanın geçmişi

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat 2022 tarihinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili 14 Şubat 2022 tarihinde yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı. Soruşturmanın KKTC ayağında Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yakalanırken, Türkiye’de ise 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç yargılanmak üzere 4 Mart 2022 tarihinde cezaevine gönderilmişti. Söylemez Çetesi’nin lideri Mustafa Söylemez, kardeşi Faysal Söylemez ile 3 sanık cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.