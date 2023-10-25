İsrail-Hamas çatışmasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 6 bine yaklaştı. Ölenlerin 2 bin 360’ı çocuk, bin 292’sinin kadın olduğu belirtildi. Gazze Sağlık Bakanlığı bölgenin kuzeyindeki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü duyurdu.

Bakanlık Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü aktardı.

Bakanlık, son 24 saatte çoğu çocuk 3 bin 150 kişide salgın hastalık görüldüğünü duyurdu.

İçme ve günlük kullanım suyunun yetersizliği ile kişisel temizlik ihtiyacının karşılanamadığına vurgu yapılan açıklamada, "Barınma merkezlerindeki büyük kalabalıklar nedeniyle salgın hastalıklar hızla yayılıyor." ifadesine yer verildi.

Hastanelerin durumunun kötüleştiği kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'ni vuracak ve kontrol edilmesi mümkün olmayacak büyük bir salgın dalgasına" karşı uyarıda bulunuldu.

ABD’den uyarı: Ateşe benzin dökmeyin

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaların bölgeye yayılmaması için çalıştıklarını vurgularken çatışmada yeni bir cephe açmayı düşünen aktörlere "Ateşe benzin dökmeyin” diyerek seslendi. Hamas'ın Filistin halkını temsil etmediğini, bu nedenle saldırılarının sorumlusunun Filistinli siviller olmadığını ifade eden Blinken, “Bu, İsrail’in sivillere zarar vermemek için mümkün olan her türlü önlemi alması gerektiği anlamına geliyor” dedi.

Blinken, Filistinli sivillerin korunmasının önemini vurgulayarak “Bu, ayrıca gıda, su, ilaç ve diğer temel insani yardımların Gazze’ye ve onlara ihtiyacı olan insanlara ulaştırılabilmesi anlamına geliyor. Bu, sivillerin zarar görmemesi gerektiği anlamına geliyor” diye konuştu.

Çatışmalarda her sivil yaşamın eşit derecede değerli olduğuna dair temel inançları olduğunu kaydeden Blinken, “Sivil hayatların korunması söz konusu olduğunda hiyerarşi yoktur. Ulusu, etnik kimliği, cinsiyeti, inancı ne olursa olsun sivil sivildir” ifadelerini kullandı.

Guterres: Uluslararası hukukun kuralları ihlal edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının Filistin halkına yönelik "toplu cezalandırmayı haklı çıkaramayacağını" söyledi. Guterres, "Filistin halkının sıkıntıları, Hamas'ın korkunç saldırılarını haklı gösteremez. Ve bu korkunç saldırılar da Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez." dedi.

Bununla birlikte Guterres, İsrail'in Gazze'yi vurmasıyla uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti ve yardımların ulaştırılması için acil insani ateşkes çağrısında bulundu.