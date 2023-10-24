Sevilen bir insandı

Girne-Alsancak çevre yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki

Mehmet Gürtunç hayatını kaybetti. Aslen Yiğitler köyü sakinlerinden olan Gürtunç’un vefatı sevenlerini üzdü.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 07.10 sıralarında Girne - Alsancak çevre yolundaki dört yol trafik ışıklarında, Şht. Orhan Durusoy Sokak boyunca yönetimindeki MK 606 plakalı aracı ile güneye doğru seyreden Mehmet Gürtunç, trafik ışıkları kavşağına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde karşıya Bahar Sokak’a doğru hareket etti.

Gürtunç’un aracı, o esnada Girne - Alsancak çevre yolunda Alsancak istikametine doğru tarafından yeşil ışık yanan ancak aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden Yusuf Temel (E-21) yönetimindeki UP 025 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu MK 606 plakalı araç sürücüsü Mehmet Gürtunç (E-79) kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan UP 025 plakalı araç sürücüsü Yusuf Temel, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Aynı bölgede başka bir kaza daha oldu

Öte yandan dün Girne-Alsancak anayolunda saat 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Aslan Salman’ın (E-73), yönetimindeki VL 681 plakalı araçla çift şeritli yolda dikkatsizce sağ şeride geçerek, o esnada sağ şerit içerisinde seyreden Meylis Muradov (E-20) yönetimindeki SP 866 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaları sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle SP 866 plakalı araç devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan VL 681 plakalı araç sürücüsü Aslan Salman kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavisi altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.