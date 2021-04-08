Suna ERDEN

Girne- Güzelyurt anayolu Karşıyaka civarında yaya olarak yolu geçmeye çalışan David Shepherd’e çarpıp ölümüne neden olan 73 yaşındaki sürücü Anthon Edward’ın Parkinson hastası olduğu açıklandı.

Kazanın ardından tutuklanan zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olaydan bir buçuk saat sonra yapılan ölçümde 150 promil alkollü olduğu tespit edilen zanlının kazadan sonra alkol içtiğini öne sürdüğünü, yapılan soruşturma sonucu bu yönde tanık ifadeleri alındığı belirtildi. Ayrıca polisin talebi üzerine zanlının ehliyetine el konuldu.

Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada kazanın 3 Nisan 2021 tarihinde saat 20.00 sıralarında Girne - Güzelyurt anayolu üzerinde meydana geldiği anımsatıldı.

Kazadan sonra viski içti



Soruşturmayı yürüten polis, yönetimindeki NY 377 plakalı araç ile alkollü ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Anthon Edward’ın, anayolun 13-14 kilometreleri arasında yaya olarak yürümekte olan David Shepherd'e çarptığını açıkladı.Polis, David Shepherd 'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini, zanlının ise olay yerinden kaçarak evine gittiğini söyledi. Kazanın ardından zanlının evine gittiğine dair bilgi aldıklarını kaydeden polis, kaldığı adrese giderek zanlıyı tutukladıklarını belirtti. Polis, zanlıya yapılan testte 150 promil alkollü olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, ifadesinde kazadan sonra evde iki bardak viski içtiğini, olay esnasında alkollü olmadığını söylediğini aktardı. Polis, bu yönde araştırma yaptıklarını, kazadan önce misafir olarak gittiği evdeki şahıslardan ifade aldıklarını kaydetti. Polis, söz konusu şahısların zanlının içki içmediğine dair ifade verdiğini aktardı.Polis, zanlının İrlanda vatandaşı olduğunu, KKTC’de izinle bulunduğunu, ayrıca Parkinson hastası olduğunu belirterek, teminat talep etti.Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin toplam 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.Ayrıca zanlının davası görülünceye kadar ehliyetine de el konuldu.