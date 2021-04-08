Konya’dan acı haber

Konya’da 3. Ana Jet üs komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi Türk Yıldızlarında ki NF-5 uçağı düştü. Uçağın düşmesi sonucunda Trabzonlu Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep 38 yaşında şehit düştü.

Edinilen bilgiye göre, Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in naaşına ulaşıldı. Trabzon’un Ortahisar ilçe nüfusuna kayıtlı şehit pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in 2 çocuk babası olduğu ve İzmir Çiğli’den 1 yıl önce Konya’da geldiği öğrenildi.

Öte yandan pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep’in kullandığı uçağın düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yere çakılan uçağın patlayarak alev topuna döndüğü görülüyor. Uçağın patlamasıyla birlikte olay yerine çok sayıda polis, ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Şehit pilotun işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketi Trabzon’da defnedileceği öğrenildi.

Türk Yıldızları’nın ikinci şehidi



Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Konuşlanan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’nın bu acı kazayla birlikte şehit sayısı da ikiye yükselmiş oldu. 13 Mart 2012 tarihinde Türk Yıldızları akrotim ekibinin seçkin üyelerinden biri olan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer de, eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Erdoğan ve Oktay başsağlığı diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Konya'da düşen uçakta şehit olan pilot için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Konya'da bir gösteri uçağının eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotunun şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendiğini belirtti. Erdoğan, “Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı. Fuat Oktay ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

KKTC acıya ortak oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Konya'da düşen Türk Yıldızları'na ait uçakta şehit olan pilot yüzbaşı için taziye mesajı yayımladı.

