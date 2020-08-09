Vatandaş'ın banka borcu 27 milyara ulaştı

Aytuğ TÜRKKAN

Merkez Bankası tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; gün geçtikçe krediye daha çok ihtiyaç duyan vatandaşların bankalara olan borçları 27 milyar liraya ulaştı. Borçlanmalarda bireysel kredilerin 3 milyar 705 milyon liraya yükselmesi dikkat çekiyor. Vatandaşların 2019’da 590 milyon lira olan kredi kartı borçları ise bu yılın Mayıs ayı itibarıyla 608 milyon lirayı aştı.

Elde edilen verilere göre; 2015 yılında vatandaşların toplam kredi kartı borcu 392 milyon 151 bin TL iken, 2016’da 396 milyon 742 bin TL’ye yükseldi.

2017’de kredi kartı borç miktarı toplam 410 milyon TL’ye ulaşırken, 2018’de 481 milyon 492 bin TL, 2019’da ise 590 milyon 317 bin TL’ye sıçradı.

2020’nin Mayıs ayına gelindiğinde ise borç miktarı 608 milyon 931 bin TL’ye yükseldi.

Krediye başvuru arttı

Son beş yıllık veriler incelendiği zaman vatandaşın ihtiyaç için krediye başvurusunda da sürekli bir artış olduğu ortaya çıktı.

Verilere bakıldığında 2015 yılında vatandaşlar 2 milyar 172 milyon TL ihtiyaç kredisi çekti.

Vatandaşlar 2016 yılında ise 2 milyar 237 milyon TL tutarında ihtiyaç kredisi aldı. 2017’de de

2 milyar 602 milyon TL’lik ihtiyaç kredisi çekilirken, 2018 yılına gelindiğinde çekilen miktar attı,

2 milyar 958 milyona ulaştı. Rakamlar 2019’da daha da arttı ve 3 milyar 387 milyon TL’ye yükseldi.

2020 yılının Mayıs ayı itibariyle de kullanılan ihtiyaç kredisi toplamı ise 3 milyar 705 milyon TL’ye ulaştı.

İş dünyası da borçlandı

Bireysel ve ihtiyaç kredilerinin yanı sıra sektörel bazda da kredi borçlanmaları oldu. 2020 yılının Mayıs ayına kadar olan verilere bakıldığında; taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörleri en çok kredi çekenler arasında ikinci sırada yer aldı.

Bu sektörler 2020 yılında 3 milyar 921 milyon 175 bin TL kredi çekti.

İnşaat sektörü de üçüncü sırada yer alırken, KKTC’deki bankalardan inşaat için 3 milyar 491 milyon 673 bin TL’lik kredi çekildi.

Toptan ve perakende, ticaret ile motorlu araçlar servis hizmeti sınıfı altında çekilen krediler de oldukça yüklü oldu. Bu sınıf altında kullandırılan kredi miktarı da 3 milyar 130 milyon 564 bin TL’yi buldu.

Turizm sektörüne bakıldığı zaman ise borç rakamları milyarları buldu. Otel ve restoran yani turizm sınıfı altında kredi çekenlerin toplam borcunun 1 milyar 996 milyon 929 bin TL tutarında olduğu görüldü. Turizmi tarım, avcılık ve ormancılık sınıfı altında kredi çeken grup izledi. Bunların toplam borcunun 1 milyar 626 milyon 122 bin TL olduğu rakamlara yansıdı.

Verilerde eğitim için çekilen krediler de büyük bir yer tuttu. Eğitim için çekilen kredinin miktarının

1 milyar 146 milyon 229 bin TL tutarında olduğu kayda geçti.

Uzmanlar uyarıyor

Bu arada ekonomi uzmanları, işi zora giren herkesin çareyi borçlanmada bulduğunu belirtti. Ekonomistler, özellikle döviz borçlanmaları konusunda herkesi uyardı. Dövizle borçlanmanın büyük risk taşıdığını belirten uzmanlar “Geliri Türk Lirası olanlar kesinlikle döviz cinsinden borçlanmayı düşünmemeli” dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2020, 04:20