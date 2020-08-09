Su sorunu çözüldü

Anamur suyunu Kıbrıs’ın Geçitköy Barajı’na taşıyan borularda meydana gelen ‘kopma’ aylar sonra onarıldı. Kopma nedeniyle ocak ayından beri kesilen su akışı boruların onarılmasıyla yeniden başladı.

Su İşleri Dairesi, önceki gün itibarıyla hatlara su verilmeye başlandığını duyurdu.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılan bakım, onarım ve düzenleme (revizyonlar) çalışmalarının geçtiğimiz Perşembe günü tamamlanarak, önceki gün itibariyle hatlara su verilmeye başlandığı kaydedildi.

Çalışmalar aylar sürdü

"Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi" olarak 2013’te başlatılıp 2015 yılında tamamlanan ve Geçitköy Barajı’na su taşıyan boru hattı 9 Ocak 2020 tarihinde patlamıştı. Borunun deniz altında askıya alındığı noktada meydana gelen kopma nedeniyle son 8 aydır çalışmalar yürütülüyordu. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Diyalog’a yaptığı açıklamada su konusunda Eylül ayına kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını söylemişti. Denizde meydana gelen arızanın giderilmesi için 500 metre uzunluğunda 10 adet boru üretileceğini belirten Oğuz, montajıyla birlikte 510 milyon liralık bir harcama yapılacağını söylemişti.