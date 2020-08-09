Cezasını çekecek

Girne’de 2019 yılı Eylül ayında gezmeye gelen, kaldığı otelde bir müşterinin unuttuğu cep telefonunu çalan Serdar Kara, 11 ay sonra yeniden KKTC’ye gelince tutuklandı. Hırsızlık olayının meydana geldiği tarihte kamera görüntülerinden tespit edilerek hakkında tutuklama emri çıkarılan zanlı Ercan Havaalanı’nda giriş yapar yapmaz gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Serdar Kara’nın 7 Eylül 2019 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir otelde Y.Ö. isimli müşteri tarafından koltuk üzerinde unutulan 3 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu aldığını söyledi.

Polis, otelin güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının telefonu alırken görüldüğünü açıkladı. Polis, zanlının 9 Eylül 2019 tarihinde KKTC’den ayrıldığını ve aleyhine tutuklama emri çıkarıldığını mahkemeye aktardı. Zanlının 7 Ağustos tarihinde ülkeye giriş yaptığını kaydeden polis, hakkında tutuklama emri olduğu için gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, soruşturma başlatıldığını, çalınan telefonun akıbetinin araştırılacağını belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.