Zanlı sayısı 3 oldu

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Syed Tabraız Ashıq’ın kaburga kemiğini kıran iki kişiden biri olan Qamar Rasheed de tespit edilerek tutuklandı.

Kavgaya karışan Syed Tabraız Ashıq ile Muhammad Saffer önceki gün, Qamar Rasheed de dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kavga olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa’da Neşe Sokak içerisinde meydana gelen olayda Syed Tabraız Ashıq’ın kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle Muhammad Saffer ile kavga ettiğini söyledi.

Polis, kavgada Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed’in bir olup Syed Tabraız Ashıq’a saldırdığını ve bir kaburga kemiğini kırdıklarını açıkladı.

Polis, Syed Tabraız Ashıq’ın da Saffer’i sağ kolundan çakı ile yaraladığını, önceki gün mahkemeye çıkarılarak hakkında tutuklama emri alındığını anımsattı.

Olaya karışan Qamar Rasheed’in de Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.