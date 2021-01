Vatandaş karamsar

Serdar ŞENGÜL

Yeni yılla birlikte harç ve pullara yapılan yüzde 12 oranındaki zamlar vatandaşın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Devletin her yeni yılda harç ve pullara zam yaptığını, daha önceki yıllarda bunu normal karşıladıklarını ifade eden vatandaşlar, “Ancak şimdi normal bir zamanda değiliz. Pandemi her şeyi alt üst etti. İnsanlar işsiz ve aç, sektörler kapandı, esnaf kepenk indirdi. Bari bu yıl zam yapmasalardı” dedi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Pul ve harçlara yapılan zamları diğer artışlarda izleyecek. Temel ürünlere de zam gelecek. Her şey daha pahalı olacak. Halk olarak nasıl geçineceğimizi bilmiyoruz artık” şeklinde konuştu.

Ne dediler…?

Ayhan Özdilek

Tüp gaza bir indirim yapıldı ancak 5 liralık indirim yetersiz. Bir çocuğa 5 lira verseniz bir şey alamaz, ayrıca devletin yapmış olduğu zamlar da yanlış. Hep bizden alıyor, ayrıca asgari ücrete henüz artış yapılmadı. Özel sektör çalışanları ikinci sınıf muamelesi görüyor. Şu an bu zamlar ile ev geçindirmek oldukça güç. Yapılanların haksızlık olduğunu düşünüyorum.”

Muhsin Özdemir

“Önce tüp gazda 5 liralık indirim yaptık dediler sonra pul ve harçlara zam yaptılar. Yani 5 lira indirdiler, 40 lira bindirdiler. Pul ve harçlara yapılan zamları diğer artışlar da izleyecek. Temel ürünlere de zam gelecek. Her şey daha pahalı olacak. Halk olarak nasıl geçineceğimizi bilmiyoruz artık.”

Özden Selen

“Devlet sadece vatandaştan alıyor ve zam yapıyor, olan tek şey bu. Binlerce asgari ücretli var bu insanlar emeğinin karşılığını şu anda alamıyorlar. Pandemi nedeniyle zaten bütçelerimiz sarsılmış durumda. Binlerce insan işsiz, yüzlerce iş yeri kapandı. Ülkenin önemli sektörleri bitti. Halk bu sorunlarla boğuşurken, üstüne yapılan zamlar moral bozuyor.”

Nezire Gürkan

“Devlet her yıl zaten zam yapar ama keşke bu yıl yapmasaydı. Çünkü esnaf da halk da bitmiş durumda. Pandemi nedeniyle işsizlik arttı, iş yerleri kapandı. İnsanlar evlerine ekmek götüremez oldu. Belli bir kesim rahat; zengin olanlar ya da devletten iyi maaş alan kamu çalışanları. Gözümüz yok ama bu ülkede zor durumda olan çok insan vardır. Tüm bu gerçekler dururken, bari bu yıl artış yapmasaydılar.”

Zehra Ali

“Vatandaşı düşünen yok. Devlet gelirini artırmak için zam yaptı, peki işinden aşından olan insanlar ne yapsın. Coronavirüs hepimizi bitirdi; cebimizde para kalmadı, binlerce iş yeri kapandı, yüzlerce insan işsiz kaldı. Zaten geçinmekte zorlanan vatandaşların sırtına yeni yükler bindirmek adil değil. Diğer ülkelerde pandemi nedeniyle halkına maddi yardımda bulunurken, biz de gözler vatandaşın cebine çevriliyor.”

Hasan Ali

“Her yeni yılda harç ve pullara zam yapılır ancak şimdi durum farklı. Pandemi var, insanlar işsiz ve aç... Geçinemiyor, çocuğuna bakamıyor. Çoğu kişi bunalımda, halkın psikolojisi bozulmuş, böyle bir durumda bize daha fazla yük bindirmeleri ne vicdana ne de ahlaka sığar.”