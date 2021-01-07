Serdar ŞENGÜL

Halkın Partisi (HP)Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, hükümeti oluşturan koalisyon ortakları arasında sorun olduğunu ifade etti. Manavoğlu, “Bu hükümet çoktan bitmiştir” dedi. Manavoğlu, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak, açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanlığı seçimi öncesi bir danışma toplantısı yapıldığını, kendisinin de hazır bulunduğunu kaydeden Manavoğlu, “Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 26 ret oyu çıkması halinde seçimin iptal olacağını söylemişti. Hepimiz duyduk, imzalarımızı atıp, seçime gittik” dedi. Manavoğlu, şimdi yeniden seçim yapılacağını ancak Resmiye Canaltay’ın adaylığının değerlendirmede olduğunu ifade etti. Manavoğlu, konunun Başsavcılığa aktarıldığını, gelecek görüşün beklendiğini söyledi. Meclis Başkanlığı konusunda yaşanan gelişmelerin hükümet ortakları arasında sorun yaşandığını gösterdiğini savunan Manavoğlu, “Bir güvensizlik olduğu aşikardır. Bence bu hükümet çoktan bitmiştir. Bence çok zor günler bizi bekliyor” dedi.

Manavoğlu şunları söyledi: “Normalde bu zamana kadar olan seçimlerde genelde tek aday kazanırdı. Ama esas hükümet ortakları arasındaki sıkıntı bu duruma getirdi. UBP adayları reddedildiği için farklı bir tutum takındı. UBP, Canaltay’ın yeniden aday olması için UBP ısrarcı oldu.



onların talebi Resmiye Canaltay’ın yeniden aday olması. Ancak gelinen noktada bizyine duruşumuzu değiştirmeyeceğimizi dile getirdik hatta yine 26 Ret çıkarsa yine aynı şeyleremi konuşacağız nasıl devam edcek süreç ? o esnada UBP’nin kafası yine karıştı. Ülkemizde şu an yapılması gereken şeyler var dedik onlara madem uzatacaksınız bu süreci onlarda Savcılığa danışma kararı aldı. Savcılığa 26 ret almış aday seçilebilirmi sorusunu soracaklar ve ret sayısı kabulden fazla çıkması halinde nasıl yol izlenecek.Biz doğru yolları göstermeye çalıştık Ana muhalefet ve kendi hukuçularımızın yorumlarını izah ettik. UBP’nin iddiaları gerçekten kabul edilecek gibi değil zaten o yüzden savcılığa gitme karaını aldı. Ortam ve Kamuoyu çok meşgul oldu bu konu sebebi ile.

Erken seçim konusunda da bu olanlara bakıldığında kurulan bu hükümet ile bir güvensizlik olduğu aşikardır. Ki hükümet ortağı olan partinin vekili de bir açıklama yaptı biliyorsunuz atamalarını yapamadı diye. Bence bu hükümet çoktan bitmiştir. Bence çok zor günler bizi bekliyor normal şartlarda bile 5 ocak sonrasında ticaret ve ekonomik olarak zora girdiğimiz bir dönemdir şimdi bu şartlarda Pandemi de zirve yapmışken tüm hesaplamaların yapılması gerekirdi bu da olmadı bu alenen hükümetin beceriksizliğidir.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 12:00