ABD karıştı

ABD’de dün tarihi bir gün yaşandı. Geçtiğimiz 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasını bastı.

Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yaşanan olaylar sırasında bir kadının silahla ağır yaralandığı bildirildi. "Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı. Başkan Trump destekçilerine "Polise destek olun, barışçıl kalın" çağrısında bulundu.

Polis bir kadını vurdu

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına girdi.

Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, “ABD Trump'ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girdi.

Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahale etti. Kongre binasının içinde protestocuları önlemek için silahlar çekildi. ABD Kongre binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi. Trump destekçileri binayı boşaltırken, bina dışında bazı göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Washington polisi, protestocuların Kongre'ye girmek için polise karşı kimyasal kullandığını açıkladı.

ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mike Pence, güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı

Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Kongre binası kapatıldı.

"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Demokrat parti binası boşaltıldı

New York Times gazetesi, Cumhuriyetçi Parti binasında bir patlayıcının etkisiz hale getirildiğini belirtti. Demokrat Parti binası olay üzerine boşaltıldı.

Trump'tan çağrı: Barışçıl kalın

ABD Başkan Donald Trump destekçilerine "Polise destek olmaları, barışçıl kalın" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre binasını basan destekçilerine seslendi. Trump, "Biliyorum acı çektiniz. Biliyorum canınız yandı. Bizden çalınan bir seçim yaşadık. Herkes biliyor. Diğer yandan eve dönmelisiniz. Barışa ihtiyacımız var. Kanun ve nizama ihtiyacımız var. Kanun ve nizam insanlarına saygı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.