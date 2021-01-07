5 grama 5 bin lira

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da alınan ihbar üzerine evinde yapılan aramada 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, tutuklanan Hüseyin Özbayır hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 3 gündür tutuklu olduğu, soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat istendi.

Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru Mustafa Kavaz, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce alınan ihbar üzerine 2 Ocak 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında Gazimağusa’da yaşayan Hüseyin Özbayır’ın evinde arama yaptıklarını söyledi. Kavaz, zanlı Özbayır’ın evinde yapılan aramada 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 hassas terazi bularak emare aldığını anımsattı.

Kavaz, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, lehinde, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.