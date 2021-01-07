5 grama 5 bin lira

Uyuşturucu maddeyle yakalanan Hüseyin Özbayır, nakit teminat ödeyerek serbest kaldı

5 grama 5 bin lira
banner432

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da alınan ihbar üzerine evinde yapılan aramada 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, tutuklanan Hüseyin Özbayır hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada zanlının 3 gündür tutuklu olduğu, soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat istendi.
Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru Mustafa Kavaz, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nce alınan ihbar üzerine 2 Ocak 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında Gazimağusa’da yaşayan Hüseyin Özbayır’ın evinde arama yaptıklarını söyledi. Kavaz, zanlı Özbayır’ın evinde yapılan aramada 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 hassas terazi bularak emare aldığını anımsattı.  
Kavaz, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 5 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, lehinde, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Allah’tan kullanmadı
Allah’tan kullanmadı
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner473

banner460