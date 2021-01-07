Uyanık kardeşler

Suna ERDEN

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye sahte Türk Lirası sokan Oğulcan Bulut ile kardeşi Yusuf Bulut paraları piyasaya sürmeye başlayınca yakayı ele verdi.

Oğulcan Bulut’un önceki gün Lefkoşa’da Malin 2 Market’te alışveriş yapıp, karılığında sahte 100 lira verdiği belirtildi.

Market görevlileri tarafından yakalanan zanlı polise teslim edilirken, kardeşi ile birlikte kaldığı evde arama yapıldı. Yapılan aramada 43 adet 100 TL’lik banknotlardan toplam 4 bin 300 TL sahte para ele geçirildi.

Polis, Yusuf Bulut’u da tutuklarken, iki kardeşin geçtiğimiz haziran ayında 19 gün arayla ülkeye geldikleri ve sahte paraları limandan ülkeye soktukları açıklandı.

Sahte parayla alışveriş yaptı

Zanlıları dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkaran polis, Oğulcan Bulut’un 5 Ocak 2021 tarihinde, saat 11.00 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren, Malin 2 Markete giderek, 86, 92 TL tutarında alışveriş yaptığını, karşılığında sahte 100 lira verdiğini söyledi. Polis, zanlının eşya temininin yanı sıra 13 lira da para üstü aldığını kaydetti. Polis, zanlının aynı gün yine Malin 2 Markete giderek sahte 100 lirayı tedavüle sürmeye çalıştığını, bu esnada görevliler tarafından yakalandığını ifade etti.

Polis, durumun bildirilmesi üzerine zanlı Oğulcan Bulut’un gözaltına alındığını, daha sonra evinde yapılan aramada 43 adet 100 TL’lik banknotlardan toplam 4 bin 300 TL sahte para tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı evde yaşadığı akrabası Yusuf Bulut’un da gözaltına alındığını açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlıların ülke genelinde birçok yerde sahte para tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, piyasaya sürülen iki adet sahte 100 liranın bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini, Oğulcan Bulut’un sahte paraların bir kısmını 10 Haziran 2020 tarihinde Girne Limanı’ndan ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini belirtti.

Borcunu sahte parayla ödedi

Polis zanlı Yusuf Bulut’un da ifadesinde sahte paraları 29 Haziran 2020 tarihinde Girne Limanı’ndan getirdiği beyanında bulunduğunu aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlı Oğulcan Bulut’un borcuna karşılık olarak S.T isimli bir şahsa verdiği 2 adet 100 TL banknotun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, alınacak ifadeler, piyasaya sürülmüş sahte paralar olduğunu belirterek, zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.