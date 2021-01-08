Lions’lardan Kalkanlı Yaşam Evi’ne yiyecek yardımı yapıldı

Lefkoşa Merkez ve Güzelyurt Yeşilada Lions Kulüplerinden Kalkanlı’da bulunan Yaşam Evi’ne yiyecek bağışı yapıldı.

Pervin Gürler Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez ve Göken Tanaydın Başkanlığındaki Güzelyurt Yeşilada Lions Kulüpleri Uluslararası Lions Kulüpleri’nin Küresel Hizmeti olan Aş Paylaşım etkinliği çerçevesinde Kalkanlı’da yer alan “Yaşam Evi”nde tüm yatılı bireyler ve çalışan personelin öğle yemeği ihtiyacı karşılandı.

Her iki Kulübün üyelerinin ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gomşu Restoran’ın ana sponsorluğunda yapılan yiyecek yardımı çerçevesinde hazırlanan paketler Yaşam Evi sorumlusuna teslim edildi.